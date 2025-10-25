Son Mühür- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki alana izinsiz ve mevzuata aykırı yapılar yaptırdığını iddia etti. Atmaca, söz konusu yapının 6-7 metre yüksekliğinde bir kafe ve fosseptik çukuruna bağlı bir WC olduğunu belirtti.

"YETKİ ALANI DIŞINA ÇIKARAK..."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufundaki alana, tahsis ve izin alınmadan yapılan yapılar hakkında mahkemenin yıkım kararı verdiğini belirten Atmaca, “Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde deniz kıyısında yaptırdığı kafe ile WC'nin kaldırılması yönündeki mahkeme kararı birkaç gün önce basında yer almıştı. Konuyu incelediğimizde, Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altındaki alana, tahsis izni almadan yetki sınırlarını aşarak mevzuata aykırı biçimde fosseptik çukuruna bağlı kaçak bir WC ile 6-7 metre yüksekliğinde kaçak bir kafe yaptırmış olduğunu gördük. Bölge sakinlerinden biri, çevre ve görüntü kirliliğine maruz kalmalarını gerekçe göstererek bu kafenin kaldırılması istemiyle İZBB’ ne 09.02.2023 tarihli dilekçe ile başvurmuş. İZBB Çevre Kontrol ve Koruma Dairesi Başkanlığı, Cemil Tugay tarafından yetki alanının dışında İZBB ’den izin almadan kaçak olarak imal edilen kafe – WC ile ilgili herhangi bir işlem yapmamış, 21.02.2023 tarih ve E.1244226 sayılı yazı ekinde bu dilekçeyi Karşıyaka Belediyesi’ne iletmiş. Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 09.03.2023 tarih ve E.150747 sayılı yazıyla vatandaşın talebini ret etmesi üzerine, vatandaş konuyu yargıya taşımış. 21.10.2024 tarihinde 6. İdare Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere vatandaşı haklı bulmuş. Mahkemenin vatandaşı haklı bulmasının sebebi çok önemli! Kafenin yapıldığı alan belediyenin denizi doldurmasıyla elde edilmiş olup, ilgili mevzuat hükümlerine göre; ‘Belediye tarafından denizden doldurma suretiyle kazanılan alanların, büyükşehir belediyesi’nin yetkisinde olduğu tartışmasız bir gerçektir.’ Yani, Cemil Tugay yetki alanının dışına çıkarak, Büyükşehir’in hüküm ve tasarrufu altındaki alana kaçak inşaat yapmış" açıklamasında bulundu

“ŞU AN KARŞIYAKA BELEDİYESİ MAHKEME KARARINI UYGULAMIYOR”

Daha sonra Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Yürütmeyi durdurma talebiyle’ İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Daire’sinde İstinaf yoluna başvurduğunu belirten AK Partili Atmaca, ‘’4. İdari Dava Dairesi, 03.01.2025 tarihinde ‘Yürütmenin durdurulmasının reddine’, ‘Kesin” olarak karar vermiş. Cemil Tugay aynı dönemde, İZBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın yazısına istinaden Örnekköy’deki inşaatı mühürleyerek kentsel dönüşümde kooperatif modelinde bir kırılma noktası yaratmıştı. O tarihten sonra kentsel dönüşümde kooperatif modeli tersine bir ivmelenmeyle akamete uğramıştı. Bu sürecin ardından Tunç Soyer’in siyaseten yıprandığını, Cemil Tugay’ın ise adaylığının önünün açıldığını söylemek gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Cemil Tugay’ın o dönem kapatılan kentsel dönüşüm daire başkanlığını yeniden açması ve ilgili bürokrata cansiperane sahip çıkması da belki bu yüzdendir. O dönem İZBB Başkanı olan Tunç Soyer, Örnekköy’de başına gelecekleri bilseydi İZBB’nin yetki alanında kaçak kafe-WC yaptıran Cemil Tugay hakkında gereğini yapar mıydı bilinmez ama Tunç Soyer o günkü pozisyonda Cemil Tugay’ı satmamış. Oysa, Tunç Soyer istese o dönem Cemil Tugay’ın Örnekköy’de yaptığına benzer şekilde yetki alanı dışında kaçak durumda yapılan kafe – wc yi yıkarak onu itibarsızlaştırma yolunu seçebilir, siyaseten yıpratabilirdi. Şu an Karşıyaka Belediyesi mahkeme kararını uygulamıyor. Belki de İZBB Başkanı olan Cemil Tugay önümüzdeki günlerde o alan için Karşıyaka Belediyesi’ne tahsis izni verebilir. İzleyip görelim" diye konuştu.