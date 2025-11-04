TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, sahasında ve deplasmanda İzmir ekipleriyle oynadığı beş maçlık seride önemli bir performansa imza attı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu süreçte mağlubiyet yüzü görmeden 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

Beş maçta 11 puanlık başarı

Karşıyaka, İzmir’deki serisine 5. haftada Anadolu Üniversitesi karşılaşmasıyla başladı. Rakibiyle 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, sonraki haftada Çoruhlu FK’yı deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek moral buldu. 7. haftada Nazillispor’u evinde konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu mücadeleyi 1-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Derbide puan payı, Uşakspor maçında taçlanma

8. haftada İzmir derbisinde Altay’la karşılaşan Karşıyaka, zorlu mücadeleden 1-1’lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini devam ettiren Burhanettin Basatemür’ün ekibi, hafta sonunda oynanan Uşakspor maçında sahadan 1-0 galip ayrılarak İzmir sürecini galibiyetle noktaladı.

Yenilmezlik serisiyle moral depoladı

Toplamda 5 maçlık İzmir periyodunu 11 puanla kapatan Karşıyaka, bu dönemde rakip filelere 7 gol gönderirken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Ligde üst sıraları hedefleyen yeşil-kırmızılılar, elde ettiği bu istikrarlı performansla hem taraftarına umut verdi hem de şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirdi.