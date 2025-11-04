Son Mühür/Merve Turan- Buca Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı geniş kapsamlı ve sistemli temizlik harekâtını kararlılıkla sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman'ın talimatıyla yürütülen bu "dört koldan" operasyon, kentin her noktasını kapsayarak vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşaması hedefine odaklanıyor. Başkan Duman, ekiplerin topyekûn gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda, mahallelerde temizlikle ilgili hiçbir şikâyet kalmayacağını ve tüm enerjilerini yeni projelere yönelteceklerini ifade etti.

Mahallelere özel, detaylı temizlik harekatı

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir organizasyonla her gün ilçenin farklı bir mahallesine girerek detaylı temizlik yapıyor. Bu kapsamlı çalışmalar, sadece sokakların süpürülmesiyle sınırlı kalmıyor; parklardan oyun alanlarına, çöp konteynerlerinin çevresinden ana arterlere kadar her nokta titizlikle ele alınıyor. Yeşil alanlar, özel kosa çalışmalarıyla düzeltilip düzenlenirken, ana caddeler son teknoloji süpürgeli temizlik araçlarıyla yıkanarak hijyen sağlanıyor.

Ekipler ayrıca, estetik ve güvenlik açısından önem taşıyan ağaçlardaki kurumuş dalları budayarak tehlikenin önüne geçiyor. Temizlik çalışmalarının hijyen ayağı ise konteynerlerin boşaltılmasının ardından özel ilaçlarla dezenfekte edilmesiyle tamamlanıyor; bu uygulama, yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan koku ve sinek oluşumu gibi sorunları en baştan engellemeyi amaçlıyor. Buca'nın toplam 47 mahallesinde aralıksız sürdürülecek olan bu titiz ve detaylı çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor ve takdir topluyor.

Başkan Duman'dan hedef vurgusu: "Yeni projelere odaklanacağız"

Çalışmaları yakından takip eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaptığı değerlendirmede, temizlik sorununun Buca'nın gündeminden tamamen çıkarılacağını belirtti. Başkan Duman, "Hedefimiz çok açık: Temizlikle ilgili yaşanan sıkıntıları kalıcı olarak çözmek ve böylece kaynaklarımızı, enerjimizi ilçemize değer katacak yeni projelere ve hizmetlere odaklamak. Önümüzde uzun ve verimli bir hizmet dönemi var. Buca'ya, halkımızın yaşam kalitesini artıracak çok güzel işler kazandıracağımıza dair inancımız tam," şeklinde konuştu.