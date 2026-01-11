Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir’in kültür ve sanat ikliminde önemli bir yer tutan Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın dokuzuncu buluşması, sanatın estetiği ile basın özgürlüğünün güçlü duruşunu bir araya getirdi. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) ortaklaşa düzenlediği organizasyon, bu yıl “Savaşta ve Barışta Çocuk – Duy Sesimi” temasıyla toplumsal bir çığlığı çizgilerle dünyaya duyurdu.

Sanatın başkenti İzmir’de anlamlı tören

Gelenekselleşen ödül töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) görkemli atmosferinde gerçekleştirildi. Ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve CHP İzmir İl Başkanvekili Murat Aydın, İGC Başkanı Dilek Gappi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz gibi isimlerin katıldığı geceye, çok sayıda sanatçı ve gazeteci de eşlik etti. Etkinlikte Evrim Ateşler’in “Mikis Theodorakis ile Yüzyıl” konseri, Ege’nin barış dolu ezgilerini davetlilere sunarak geceye ayrı bir sanatsal derinlik kattı.

Başkan Mutlu: “Karanlığa rağmen sanatın yanındayız”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yarışmanın dokuz yıldır kesintisiz sürmesinin kurumsal bir hafıza oluşturduğuna dikkat çekti. İçinde bulunulan dönemin zorluklarına rağmen sanatın iyileştirici gücünden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Mutlu, gazetecilik mesleğinin üzerindeki ağır baskılara ve savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine değindi. Mizahı toplumsal bir direniş aracına dönüştüren Eflatun Nuri’nin mirasının önemine vurgu yapan Başkan Mutlu, çocukların maruz kaldığı şiddetin çizgilerle anlatılmasının barış talebini daha da güçlendirdiğini belirterek, özgür basın ve sanatın savunucusu olmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Dilek Gappi: “Hakikatin pusulası olmaktan vazgeçmeyeceğiz”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise konuşmasında 10 Ocak tarihinin artık bir kutlamadan ziyade bir mücadele gününe dönüştüğünü savundu. Hakikatin peşinden koşan gazeteciler ile sessizliğin sesini çizgileriyle duyuran karikatüristlerin ortak bir kader paylaştığını belirten Gappi, tutuklu meslektaşlarına selam gönderdi. Gazetecilerin toplumun aynası ve pusulası olduğunu hatırlatan Gappi, basın özgürlüğü ile Cumhuriyet’in el ele yükseldiğini ifade ederek, özellikle Gazze’de ve dünyanın farklı bölgelerinde savaşın bedelini canıyla ödeyen çocukların feryadına bu geceyle ses verdiklerini dile getirdi.

Duayen Gazeteci Öcal Uluç’tan tarihi perspektif

Haber dünyasının çınar isimlerinden Öcal Uluç, 71 yıllık mesleki tecrübesiyle sahneye çıkarak Türk basın tarihinin zorlu duraklarını anlattı. 1961 yılındaki meşhur boykot günlerinden bugüne kadar yaşanan değişimleri özetleyen Uluç, darbe dönemleri dahil pek çok krizli süreçten geçtiğini ancak bugünkü gibi "kırmızı çizgisi belirsiz" bir baskı dönemine şahit olmadığını vurguladı. Gazetecilerin sabaha karşı evlerinden alınarak Silivri’ye gönderilmesinin yarattığı üzüntüye değinen usta gazeteci, basın özgürlüğü konusunda kat edilmesi gereken daha çok yol olduğunun altını çizdi.

Dokuzuncu yılın ödülleri sahiplerini buldu

Yarışmanın Genel Koordinatörü Sadık Pala’nın büyük bir titizlikle hazırlandığını belirttiği organizasyonda ödüller, Eflatun Nuri’nin öğrencilerinden oluşan bir jüri tarafından takdim edildi. Toplam 120 çizerin 233 eserle katıldığı yarışmada birincilik kürsüsüne Mehmet Kahraman otururken; Muhammet Şengöz ikinci, Mustafa Kurmalı ise üçüncü oldu. Çeşitli özel ödüllerin yanı sıra bu yılın portre konusu olan Fatih Altaylı üzerinden verilen Mustafa Bora Portre Özel Ödülü’nü Musa Keklik, Halit Kurtulmuş ve Serhat Kurt paylaştı. Karikatür sanatına sunduğu eşsiz katkılardan dolayı Eray Özbek ise onur ödülüne layık görüldü.