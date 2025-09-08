İzmir’in Balçova ilçesinde bu sabah meydana gelen silahlı saldırıda, Salih İşgören Polis Merkezi hedef alındı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.B., babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın yaşamını yitirdi, 2 polis memuru ile 4 vatandaş yaralandı. Şüpheli E.B. olay yerinde yaralı olarak yakalandı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Saldırının güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. İlk incelemelere göre, E.B., sabah 08.50 civarında Çetin Emeç Mahallesi Fethibey Sokak’ta bulunan polis merkezine gelerek ateş etmeye başladı. Polis merkezinin üst katında lojmanda ikamet eden Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, silah sesleri üzerine aşağı inerek saldırganla çatışmaya girdi ve bu sırada şehit oldu. Aynı merkezde görevli Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan, Balçova Asayiş Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

Saldırganın geçmişi araştırılıyor

Lise 3. sınıf öğrencisi olan E.B.’nin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmadığı ve örgütlü suçlarla ilişkisinin olmadığı belirtildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli, soruşturma kapsamında İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakanlardan açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu menfur saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit oldu. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Saldırgan yakalanmıştır, soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden saldırıyı lanetleyerek, “Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir” dedi.

Olayın soruşturması İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri, saldırının gerçekleşme anını net şekilde ortaya koyuyor.