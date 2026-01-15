Son Mühür/Merve Turan - İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi, Best Buddies Eşleştirme Töreni kapsamında Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladı. Özel gereksinimli bireylerle akranları arasında bire bir, gönüllülük esasına dayalı ve sürdürülebilir dostluklar kurulmasını amaçlayan Best Buddies programı, İzmir’de bir kez daha kapsayıcı yapısıyla öne çıktı.

Dünyanın en büyük kapsayıcı sosyal sorumluluk oluşumlarından biri olarak bilinen Best Buddies, törende öğrenciler, eğitimciler ve davetlilerin katılımıyla güçlü bir birliktelik tablosu ortaya koydu.

Altan Gördüm’den güçlü mesajlar

Törene onur konuğu olarak katılan Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi Altan Gördüm, programda yaptığı konuşmayla salonda dikkatle dinlenen bir konuşma gerçekleştirdi. Açılışta Ortaokul ve Lise Müdürü Aslı Akı ile Şehit Polis Murat Koç Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Oduncu da söz aldı.

Altan Gördüm konuşmasında, insanlık adına yapılan çalışmaların taşıdığı değere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Kutsallık, insanlık adına yapılan olumlu işlerdir. Bugün çok kıymetli ve çok anlamlı bir işin içindesiniz. Sevgi ve dostluk paylaşıldıkça çoğalır. Beni bu sürecin parçası yaptığınız için teşekkür ediyorum.”

Sanat ve dostluk aynı sahnedeydi

Konuşmaların ardından İTÜ GVO İzmir Lisesi orkestrası tarafından sunulan müzik dinletisi salondan yoğun alkış aldı. Programın devamında kardeş okul öğrencileri ile lise öğrencileri birlikte vals gösterisi sahneledi. Gösteri, törenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Dört yıldır süren gönüllülük duruşu

İTÜ GVO İzmir, Best Buddies programının dört yıldır aktif paydaşı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Okul, bu süreçte öğrencileriyle birlikte gönüllülük, empati ve kapsayıcılık temelinde yürütülen projelerle İzmir’de örnek gösterilen bir sosyal sorumluluk çizgisi ortaya koyuyor.