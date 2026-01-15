İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttükleri rutin denetimler sırasında film senaryolarını aratmayacak bir yakalamaya imza attı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, devriye görevlerini icra ettikleri esnada hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Durdurulan şahsın, kendisini meslektaş gibi tanıtarak ibraz ettiği belge, tecrübeli polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Sahte polis kimliğiyle ekipleri kandırmaya çalıştı

Şüpheli hareketler sergileyen M.O. isimli şahıs, kendisini durduran Yunus ekiplerine üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu bir "sahte polis kimliği" göstererek denetimden kurtulmaya çalıştı. Ancak belgedeki usulsüzlükleri ve sahtecilik emarelerini anında fark eden ekipler, şahsı etkisiz hale getirerek detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk kontrollerde belgenin sahte olduğu kesinleşirken, şahsın gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldığında ise ortaya çıkan tablo emniyet güçlerini bile şaşırttı.

Adeta bir suç makinesi: 120 dolandırıcılık kaydı mevcut

Gerçek kimliği tespit edilen M.O. hakkında gerçekleştirilen Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu, şahsın kabarık bir suç dosyasına sahip olduğunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde şüphelinin; başta 120 farklı dolandırıcılık vakası olmak üzere, 3 ayrı tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçundan arandığı belirlendi. Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan şahsın, uzun süredir kolluk kuvvetlerinden kaçtığı anlaşıldı.

Kesinleşmiş hapis cezalarıyla adliyeye sevk edildi

M.O.'nun suç dosyasındaki detaylar sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmadı. Şüphelinin 2 ayrı basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 2 farklı hakaret suçundan da yargı mercilerince mahkum edildiği saptandı. Toplamda 128 farklı suçtan kaydı ve araması bulunan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlere teslim edilerek demir parmaklıklar ardına gönderildi.