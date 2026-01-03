Bir Ulusun Hikâyesi, Bir Annenin Sesiyle Anlatıldı

Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Haluk Işık “Oğlum Mustafa” adlı eserinden alıntılar yaptı. Söyleşide, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından bir ulusun liderliğine uzanan yaşam öyküsü, bir annenin duyguları ve tanıklığı üzerinden aktarıldı.

“Oğlunun adı önce Mustafa’ydı; sonra bir halkın kalbine Mustafa Kemal Atatürk olarak kazındı” sözleriyle başlayan anlatı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Eserin, bir kahramanlık anlatısından çok, bir annenin sevgisini, umudunu ve tarihsel bir yürüyüşün insani yönünü öne çıkardığı vurgulandı.

Şiir ve müzikle zenginleşen program

Etkinliğin sunuculuğunu Gamze Cantürk üstlendi, moderatörlüğünü ise İbrahim Aktaş yaptı. Program, Fatma Aras, Kemal Kantar, Tuğçe Yerdelen ve Buket Işıkdoğan’ın şiir yorumlarıyla derinlik kazandı. Seçil Saykan’ın piyano dinletisi, söyleşiye sanatsal bir atmosfer kattı.

Bornova’nın kültür yaşamına anlamlı katkı

Katılımcılar, edebiyat, tarih ve anne–evlat ilişkisini bir araya getiren etkinliğin, Bornova’nın kültür ve sanat yaşamına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Söyleşi, sanat dolu bir akşamla sona erdi.