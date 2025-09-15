İzmir Şehir Hastanesi’nde açılan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, kalp yetmezliği, stent işlemi sonrası dönem, KOAH ve benzeri rahatsızlıkları bulunan hastalara destek sunmak amacıyla kuruldu. Hastalar, yapılan testler sonucunda kişiye özel programlara yönlendirildi.

Kişiye özel tedavi planı

Egzersiz, solunum teknikleri, beslenme düzeni, yaşam tarzı değişiklikleri ve medikal destekten oluşan süreç haftada 2-3 gün uygulandı. Tansiyon, oksijen, EKG ve kalp ritimleri uzman hekimler tarafından yakından takip edildi.

Uzmanlardan açıklamalar

Uzm. Dr. Bülent Pamuk, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve kalp damar cerrahisi birimleriyle koordineli çalıştıklarını belirtti. Pamuk, “Program sayesinde kalp ve akciğer fonksiyonları artmakta, kasların oksijen kullanımı ve dolaşım kapasitesi güçlenmekte” dedi.

Uzm. Dr. Benil Nesli Ata ise, “Kardiyopulmoner rehabilitasyon, kalp yetmezliği, stent takılmış hastalar ve KOAH gibi gruplarda ölüm oranlarını azaltmakta, sağkalım üzerine ilaç kadar etkili sonuçlar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastaların görüşleri

Emekli öğretmen Mehmet Urlu, 30 seanslık rehabilitasyon süreci sonrası daha rahat hareket edebildiğini dile getirdi. Kalp krizi sonrası iki stent takılan Ersen Taş ise, “Tedavi süreci sonunda hem fiziksel hem ruhsal açıdan büyük bir değişim yaşadım, özgüvenimi yeniden kazandım” dedi.