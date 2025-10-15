Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 18 yaş ve üzeri kadınların sosyal yaşam kalitesini artırmak ve aralarındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'nde ücretsiz halk oyunları kursu düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hayata geçirilen bu kurs, kadınların hem fiziksel hem de ruhsal olarak "iyi olma halini" yükseltmeye yönelik kapsamlı çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşecek olan dersler, her Pazartesi 18.30 ile 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, ilk ders zili 20 Ekim Pazartesi günü çalacak.

Kurs başvuruları için son gün ve iletişim kanalları

Halk oyunlarının ritmik ve kültürel zenginliğini deneyimlemek isteyen 18 yaş üstü tüm kadınlar, kursa katılmak için başvurularını hızla yapabilirler. Başvurular için son tarih 17 Ekim Cuma günü olarak belirlenmiştir. Katılımcı adayları, Örnekköy Kadın Dayanışma Merkezi'ni bizzat ziyaret ederek ya da 0232 293 33 72 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Bu kurs, kadınların bir araya gelerek dayanışma ruhu içinde öğrenmesini sağlamayı ve katılımcılara hem eğlenceli hem de kültürel açıdan zenginleştirici bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

Kadın dayanışma merkezleri İzmirli kadınların güç odakları

Örnekköy'deki merkezin yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında Hatay, Kadifekale ve Agora bölgelerinde de kadın dayanışma merkezleri hizmet vermektedir. Bu merkezler, İzmirli kadınların ihtiyaç duydukları her an başvurabilecekleri, güvenli ve destekleyici mekânlar olarak konumlandırılmıştır. Merkezlerin temel misyonu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak toplumsal değişime katkıda bulunmak, kadınların hukuki ve psikolojik destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak ve kadınların birlikte güçlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda merkezlerde, uzmanlar aracılığıyla psikolojik danışmanlık, hukuksal rehberlik ve sosyal hizmet yönlendirmeleri gibi hayati hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Eğitim, farkındalık ve ücretsiz hizmetlerle destek

Dayanışma merkezleri sadece danışmanlık hizmetleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda çeşitli konularda eğitim, farkındalık artırma etkinlikleri ve el becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları da düzenlemektedir. Bu çalışmalar, kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Tüm bu sosyal hizmetlere ek olarak, İzmirli kadınlara merkezlerde ücretsiz kuaförlük hizmeti de sunularak kendilerine bakabilme ve iyi hissetme halleri desteklenmektedir. Merkezlerin faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0232 293 45 64 numaralı telefonu arayabilirler. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik güncel çalışmalarını takip etmek isteyenler, sosyal medya platformlarında "@izbb_kadin" kullanıcı adıyla Instagram hesabını takip ederek haberdar olabilirler. Bu merkezler, İzmir'de kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayata daha aktif katılımı için kritik bir rol oynamaktadır.