TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, sezona görece dengeli bir başlangıç yapmasına rağmen, son haftalarda aldığı ağır yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İlk üç karşılaşmadan 4 puan toplayan turuncu-siyahlı ekip, ardından oynadığı üç maçta adeta 'yokları oynayarak' büyük bir krizin içine sürüklendi.

Savunma çöktü, hücum sustu

Ligin ilk üç haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ile 4 puan hanesine yazdıran İzmir temsilcisi, son üç karşılaşmada hem savunmada hem de hücumda beklenenin çok altında kaldı. Bu kritik periyotta kalesinde tam 10 gol gören ekip, rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyerek gol yollarındaki kısırlığını da gözler önüne serdi. Alınan sonuçlar, takımın mevcut form durumunun ne denli endişe verici olduğunu kanıtlar nitelikte.

Son üç müsabakada sırasıyla Söke 1970'e evinde 1-0 mağlup olan İzmir Çoruhlu FK, deplasmanda karşılaştığı Tire 2021 FK karşısında 5-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Ardından, güçlü rakibi Karşıyaka önünde de sahadan 4-0 mağlup ayrılarak ciddi bir puan kaybı serisi yaşadı. Bu skorlar, takımın hem moralini hem de ligdeki pozisyonunu olumsuz etkiledi.

Yeni teknik direktörden zorlu misyon

Yaşanan bu düşüş ve alınan kötü sonuçlar neticesinde, takımda teknik direktör değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz hafta göreve getirilen deneyimli teknik adam Levent Eriş, takımı içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkarma görevini üstlendi. Şu an itibarıyla düşme hattının sadece bir basamak ve iki puan üzerinde bulunan İzmir Çoruhlu FK için bu görev, hayati önem taşıyor.

Teknik direktör Eriş, takımı yeniden ayağa kaldırmak ve kötü gidişata "dur" demek amacıyla bu hafta kritik bir deplasmana çıkacak. Turuncu-siyahlılar, ligdeki kötü gidişata son verme umuduyla bu hafta Kütahyaspor deplasmanında mücadele edecek. Bu karşılaşma, hem Levent Eriş’in yeni dönemindeki ilk ciddi sınavı olacak hem de İzmir ekibinin düşme hattıyla arasına mesafe koyma çabasında kilit bir rol oynayacak. Kulüp camiası ve taraftarlar, takımın bu kritik deplasmandan alacağı olumlu bir sonuçla moral bulmayı ve çıkışa geçmeyi umut ediyor.