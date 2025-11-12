Son Mühür/ Beste Temel - İzmirli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi'nde düzenlenen üç günlük “Kadınlar Dijitalde Güçleniyor” eğitim programını başarıyla tamamladı. Program kapsamında farklı alanlarda eğitim alan katılımcılar, dijital dünyada daha etkin ve güçlü olma fırsatı elde etti.

Geniş ortaklık ağıyla yürütülen proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program, Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Eğitimler; Türkiye Belediyeler Birliği’nin nihai faydalanıcı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) uygulayıcı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) tarafından finanse edilen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında kurulan Dijital Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.

Katılımcılar dijital beceriler edindi

Programa katılan 32 genç kadın; dijital pazarlama, e-ticarete giriş, tasarım odaklı düşünme, sosyal medya fotoğrafçılığı, kriz yönetimi ve iş modeli oluşturma gibi başlıklarda eğitim aldı. Katılımcılar, üç günlük programı tamamlayarak dijital alanda kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Toplumsal güçlenmeye katkı

Programın sonunda kadınlar, dijital beceriler kazanarak hem kişisel gelişimlerine katkı sundu hem de toplumsal dönüşüme güç kattı. İzmirli kadınlar, dijital yetkinlikleriyle geleceğin mesleklerinde daha aktif rol alacak.