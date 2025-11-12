İzmir'in gözde ilçelerinden Urla'da, özel bir spor tesisinde meydana gelen elim bir iş kazası sonucu, 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Site bünyesinde elektrikçi olarak görev yapan Ali Can Gürer, iddialara göre spor sahasının arızalı projektörünü onarmaya çalışırken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde yaşandı ve bölgeyi yasa boğdu.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Düşüşün etkisiyle ağır yaralar alan talihsiz genç için olay yerine derhal sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali Can Gürer, hemen Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun ve zamanla yarışan tüm çabalarına rağmen genç elektrikçi kurtarılamadı ve hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Doğum gününe bir gün kala gelen acı haber

Olayın yarattığı üzüntüyü daha da derinleştiren bir detay ortaya çıktı: Hayatını kaybeden Ali Can Gürer'in kazadan yalnızca bir gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Genç yaşta gelen bu beklenmedik ve trajik ölüm, ailesini, yakınlarını ve çalıştığı çevreyi tarifsiz bir acıya sürükledi.

Soruşturma titizlikle sürüyor

Olayla ilgili olarak Urla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza anının kesin nedenlerini ve iş güvenliği koşullarının detaylarını belirlemek amacıyla titizlikle incelemelerini sürdürüyor. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte olay hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.