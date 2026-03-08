Son Mühür- İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yüksel, kadınların toplum ve ekonomi içindeki rolüne dikkat çekti.

Kadınların potansiyeli toplumsal gelişimin temeli

Yüksel, kadınların güçlendirilmesinin yalnızca bir hak meselesi olmadığını vurgulayarak, “Kadınlar toplumun yarısını oluşturuyor. Bu potansiyeli iş hayatına, yönetime ve sosyal yaşama yansıtamadığımız sürece, sürdürülebilir kalkınmadan söz edemeyiz” dedi.

“Şiddetten arınmış bir yaşam...”

Alaattin Yüksel, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin acil bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti. “Kadınların kendilerini güvende hissetmediği bir ortamda huzur ve refah mümkün değildir. Şiddetten arınmış bir yaşam, temel bir insan hakkıdır ve hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.

Karar mekanizmalarında kadın temsili önemli

Yüksel, iş dünyası ve kamu yönetiminde kadınların daha fazla söz sahibi olması gerektiğine dikkat çekti. “Cam tavanların kırılması, kadınların yönetim kademelerinde ve stratejik pozisyonlarda daha etkin rol almasıyla mümkündür. Bu, adaletin ve verimliliğin gereğidir” dedi.

İzmir’in ekonomik potansiyeline katkı

İZSİAD Başkanı, İzmir’in güçlü girişimcilik kültürü ve lojistik avantajlarının, kadınların liderlik vizyonuyla birleştiğinde şehrin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma yükselebileceğini ifade etti.

“Kadının her alanda etkin olduğu bir gelecek, Türkiye için en büyük kazanımdır”

Yüksel açıklamasını, kadınların yalnızca iş gücünde değil, karar ve yön belirleme süreçlerinde de daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı. “Kadının her alanda etkin olduğu bir gelecek, Türkiye için en büyük kazanımdır” dedi ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.