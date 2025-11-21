Son Mühür/ Merve Turan - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 3. BPW İzmir Zirvesi, İstinyeArt %100 Performans Arena’da geniş katılımla gerçekleşti. “Evet Mümkün! Değiş, Dönüş, Güçlen” temasıyla düzenlenen zirve, iş dünyası, sanat ve akademiden güçlü isimleri bir araya getirdi.

Etkinliğe BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve üye dernek başkanları, USKD ve TUKD yöneticileri ile İzmirli iş kadınları katıldı. Programın sunuculuğunu Gamze Şarlaklar üstlenirken zirvenin liderliğini BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezin Örten yaptı.

“İmkânsız denilen dayanışmayla mümkün olur”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, kadın dayanışmasının dönüştürücü gücünü vurgulayarak zirvenin amacını şöyle özetledi: “Bu zirve, ‘yapamazsın’ denileni mümkün kılmak için var. Bir kadının güçlenmesi sadece kendi hayatını değil, çevresini ve toplumu da değiştirme gücüdür. Güçlü kadın, güçlü gelecek demektir.”

Şendinç, BPW’nin 1930’lardan bu yana savunduğu eşitlik, adalet, fırsat ve üretim değerlerini İzmir’de taşımaya devam ettiklerini belirterek zirvenin kadınların iş yaşamındaki varlığını güçlendiren bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Uluslararası katılım ve ilham veren hikâyeler

Zirve programı, BPW Dünya Başkanı Diana Barragan’ın çevrim içi açılış konuşmasıyla uluslararası bir boyut kazandı.

Ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Doğa Rutkay Kamal, “Hayat Bir Sahne: Güçlenmenin, Dönüşmenin Hikâyesi” başlıklı söyleşide kendi kişisel yolculuğunu anlattı. Moderatörlüğünü eğitmen ve akademisyen Didem Alpaylı’nın yaptığı oturumda Rutkay, “kendi sesini duymanın ve kendi yolunu çizmenin” önemine vurgu yaptı.

Girişimcilikten sürdürülebilir üretime uzanan paylaşımlar

Girişimci ve yatırımcı Münteha Adalı, “Kendimi Keşfederken Hikâye Oldum – Sınırsız Olmak” sunumuyla sınırları aşmanın zihinsel yönünü anlattı. Stratejik İş Yöneticisi Seval Üçler, “Düşünen Değil Yapan Olmak İçin Bugün Başla” oturumunda eyleme geçmenin gücünü vurguladı.

Programın ikinci bölümünde doğa temelli girişimcilik öyküleri öne çıktı.

Damlacık Arı Çiftliği Kurucusu Çiçek Aslan, “Doğanın Kalbinden Gelen Güç” konuşmasıyla sürdürülebilir üretimin hayatındaki yerini anlattı.

Yaşar Üniversitesi Öğr. Gör. ve Gönüllü Hizmetler Derneği Başkanı Kevser Çimenli, “İzmir’de İyilik Var” sunumuyla gönüllülüğün toplumsal etkisini aktardı.

Pedalanka Bisiklet Okulu Kurucusu Canses Özel, tutkusunu sosyal faydaya dönüşen bir girişime nasıl taşıdığını paylaştı.

“İZ bırakmak ya da İS bırakmak”

Günün ilerleyen saatlerinde sahne alan RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu Salim Kadıbeşegil, “Yaşamda ya İZ ya da İS Bırakırsınız!” başlıklı konuşmasında itibar yönetiminin kişisel ve kurumsal başarıdaki kritik rolünü çarpıcı örneklerle aktardı.

Dönüşüm vizyonu ve dijital beyin fırtınası

BPW İzmir Başkan Yardımcısı ve Zirve Lideri Sezin Örten, “Dönüşümün Gücü ile Gelecek” başlıklı konuşmasında BPW İzmir’in yeni projelerini ve gelecek vizyonunu paylaştı. Ardından Hayriye Şendinç ve Dr. Sevay İpek Aydın yönetiminde gerçekleştirilen “KADIN Tanımı Dijital Beyin Fırtınası” oturumunda WOMEN 360 Projesi tanıtıldı. Projenin, kadın kavramının dillerde, kültürlerde ve dijital dünyada nasıl tanımlandığına ışık tutması ve İzmir’den dünyaya yayılan bir bilgi ekosistemi oluşturması hedeflendi.

Yetenek ve teknoloji oturumları

“Birlikte ve Burada Yeteneklerle Neler Mümkün” panelinin moderatörlüğünü Ahu Bade Özkan üstlenirken GreaTr Kurucu Ortakları Araz Alemfamian ve Talya Nisari deneyimlerini paylaştı. Dijital dönüşüm ve yapay zeka stratejisti Ercüment Büyükşener de oturuma çevrim içi bağlantıyla katkı sundu Zirve, iş insanı, yazar ve motivasyon konuşmacısı Recai Çakır’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.