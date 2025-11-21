İzmir'de, Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin yürütülen derinlemesine soruşturmada, önemli isimler gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk ve "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorguları tamamlanarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

8 Eylül'deki saldırının bilançosu ve ilk tutuklamalar

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü sabah 08.30 sıralarında, 16 yaşındaki E.B.'nin polis merkezine pompalı tüfekle ateş açmasıyla gerçekleşti. Saldırıda nöbet kulübesi yakınındaki polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralanırken, saldırgan kaçmaya başladı.

Silah sesleri üzerine lojmanda kalan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir aşağı inerek çatışmaya dahil oldu. Kısa sürede yakalanan saldırgan, polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde Başmüfettiş Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü.

Saldırının hemen ardından saldırgan E.B., annesi A.B. ve babası N.B. dahil olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Aralarında saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E.'nin bulunduğu 7 kişi mahkemece tutuklanmış, E.B.'nin annesi A.B. dahil 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ebu Hanzala ve Ebu Haris yakalandı

Soruşturmanın kapsamı genişletilerek terör örgütü bağlantıları mercek altına alındı ve "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, "Ebu Haris" kod adlı Haris Karadağ ve "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Halis Bayancuk İstanbul'da, Haris Karadağ ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile olan bağlantıları detaylı şekilde araştırıldı.

Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan İlyas Aydın'ın (Ebu Ubeyde) ise yurtdışında olduğu değerlendiriliyor ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bayancuk ve Karadağ, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilerek yargı süreci hızlandırıldı.