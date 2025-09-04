İzmir’de polis ekiplerinin düzenlediği geniş çaplı operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 70 bin 305 puro, 21 bin 650 paket sigara ve 2 bin 420 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gençleri zararlı ürünlerden uzak tutma amacı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, özellikle gençlerin ve çocukların tütün mamulleri ile elektronik sigara ve türevleri gibi özendirici ve sağlığa zararlı ürünlere ulaşmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı tütün ürünlerinin yanı sıra çok sayıda elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Ürünler imha edilecek

Operasyonla ilgili olarak 47 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı. El konulan ürünlerin yasal süreç tamamlandıktan sonra imha edileceği öğrenildi.

Polis denetimleri sürecek

Emniyet yetkilileri, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca, sağlığa zararlı bu ürünlerin özellikle gençler arasında kullanımının önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinden duyarlılık çağrısında bulunuldu.