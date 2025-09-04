TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezonun ilk karşılaşmasında Afyonspor'u ağırlamaya hazırlanan Karşıyaka'da, rakibin sahaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Yaşadığı ağır mali sorunlar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bornova 1877 karşısına çıkamayan Afyonspor, bu durumla ligin açılış maçında da karşı karşıya kalabilir. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den çekilme kararı alan ve üst üste iki maça çıkmadığı için küme düşürülen Afyon temsilcisi, yeni sezona da amatör oyuncularla başlamış, ancak kulüp içindeki iddialar kulübün geleceğini daha da karmaşık hale getirmişti.

Afyonspor'un durumu ve Karşıyaka'nın hazırlığı

Yaşanan bu karmaşa nedeniyle Karşıyaka, bir yandan rakibinin durumunu yakından takip ederken, diğer yandan da pazar günü oynanacak maça hazır bir şekilde çıkmaya odaklanıyor. Maç saatinde sahada yerini alacak olan yeşil-kırmızılılar, eğer rakip takım gelmezse hükmen 3-0 galip sayılacak ve sezonu 3 puanla açmış olacak. Öte yandan, Karşıyaka, geçtiğimiz sezondan kalan taraftar yasağı cezasını da bu karşılaşmayla tamamlayacak. Karşılaşmanın oynanması durumunda, yeşil-kırmızılılar tribün desteğinden yoksun mücadele edecek.

Ömer Faruk Sezgin'in akıbeti ve forvet arayışı

Takımın gol umudu olarak görülen Ömer Faruk Sezgin'in durumu, Karşıyaka yönetimi ve teknik heyetini belirsizliğe itiyor. Ankaraspor forması giyerken bahis iddiaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan golcü oyuncunun, Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın sonucu merakla bekleniyor. Eğer cezası düşerse, en azından ligin ikinci yarısında takıma katılabilecek olan Sezgin kadroda tutulacak. Aksi halde, 24 yaşındaki golcüyle yollar ayrılmak zorunda kalacak.

Bu belirsizliğe ek olarak, Karşıyaka'nın hücum hattına yeni bir takviye yapma arayışı sürüyor. Yeşil-kırmızılılar, bonservisi Amed Sportif'te bulunan genç Yakal Taylan'ın yanı sıra, deneyimli isimler Yakup Alkan (33) ve Tugay Keleş'i (27) de radarına almış durumda. Bu isimlerden birinin yakın zamanda takıma kazandırılması planlanıyor.

Lisans sorunu çözüldü, yeni kadro şekilleniyor

Kulübün en önemli gündem maddelerinden biri olan transfer yasağı sorunu, eski futbolculara yapılan ödemelerle çözüme kavuştu. Bu sayede, yeni kurulan kadronun lisans işlemleri de hızla tamamlandı. Yeşil-kırmızılı ekipte, Ferdi dışındaki tüm yeni transferlerin lisansları çıkmaya başladı. İlk etapta Alpay, Erol, Hamza, Tunay, Mücahit ve Tolga'nın lisansları çıkarılırken, sakatlığı bulunan Mücahit'in ligin ilk haftalarında takımdan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişmelerle birlikte Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmiş oldu.