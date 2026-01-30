Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent estetiğini korumak ve kamusal alanların izinsiz kullanımını önlemek amacıyla izinsiz ilan ve reklamlara yönelik denetim ve kaldırma çalışmalarını sürdürdü. Belediye sınırları içinde elektrik direkleri, duvarlar, üst geçitler ve kamuya ait alanlara izinsiz asılan afişler ekipler tarafından tek tek söküldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne aykırı afişler kaldırılırken, eş zamanlı temizlik çalışmaları yapıldı. Sorumlular hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. İzinsiz uygulamalar nedeniyle oluşan söküm ve temizlik masrafları ilgililerden tahsil edildi.

142 kişi ve işletmeye 1 milyon lirayı aşan ceza

Zabıta Denetim Şube Müdürü Nazif Çağlar Çeviren, korsan afişlerin yalnızca kent görünümünü bozmadığını, aynı zamanda kamu kaynaklarının israfına neden olduğunu belirtti. Çeviren, izinsiz afiş asan kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem uygulandığını ifade etti.

2025 yılı içinde 142 kişi ve işletmeye toplam 1 milyon 71 bin 906 TL idari para cezası kesildiğini açıklayan Çeviren, kent genelinde tespit edilen 54 bin 368 izinsiz afişin toplandığını kaydetti.

Denetimler kararlılıkla sürecek

Nazif Çağlar Çeviren, ilan ve reklam çalışmalarının yalnızca izin verilen alanlarda yapılması gerektiğini vurguladı. Kamusal alanların korunması ve kent düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.