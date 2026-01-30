Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün, Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürü Mert Aslan ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda İzmir Esnaf Kurulu’nun kuruluş süreci, işleyişi ve hedefleri ele alındı.

“Esnafımızın yanındayız”

Toplantının açılışında konuşan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya, esnaf ve sanatkârların sorun ve taleplerine kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, belediyenin bu alanda sürdürülebilir bir yapı oluşturma iradesine sahip olduğunu vurguladı.

İletişim ve koordinasyon güçlenecek

Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürü Mert Aslan, İzmir Esnaf Kurulu’nun belediye, ilçe belediyeleri ve esnaf temsilcileri arasında düzenli ve sistematik bir iletişim ağı kurmayı amaçladığını ifade etti. Aslan, sahadan gelen taleplerin ortak akılla değerlendirilmesini, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve ilçelerle koordinasyonun güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Esnaf–yerel yönetim buluşması

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Üstün ise toplantının, esnaf ile yerel yönetimler arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Üstün, bu sürecin düzenli ve sürdürülebilir hale gelmesinin esnaf açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Sunum ve değerlendirme yapıldı

Toplantıda Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda; müdürlüğün mevcut yapısı, İzmir Esnaf Kurulu’nun tasarımı ve işleyişi ile planlanan proje başlıkları paylaşıldı. İlçe belediyelerinin sahadaki ihtiyaçları ile büyükşehrin çalışmaları ortak bir çerçevede ele alındı. Değerlendirme bölümünde ise koordinasyon mekanizmasına ilişkin görüş ve öneriler alındı.

Ruhsat çalıştayı ve dijital projeler gündemde

Toplantının son bölümünde; ruhsat süreçlerine yönelik çalıştay düzenlenmesi, esnaf–belediye ilişkilerini güçlendirecek dijital bir uygulamanın hayata geçirilmesi, “Kemeraltı’nın lezzetli tarihi” başlığıyla gastronomi odaklı çalışmalar yapılması ve İzmir’e özgü ürünlerin dijital ortamda tanıtım ve satışına yönelik projeler değerlendirildi. Yeni proje fikirlerinin sürece dahil edilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.