Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası Tasarım Odaklı Düşünme Ağı (Global Design Thinking Alliance–GDTA) Senelik Konferansı, “Design Thinking for Good / İyilik için Tasarım” temasıyla düzenlendi. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapılan etkinlik, 30’dan fazla ülkeden akademisyen, kamu temsilcisi, özel sektör lideri, sivil toplum örgütü ve öğrenciyi bir araya getirdi.

“Tek Sağlık” ve Katılımcı Tasarım Vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belediyenin stratejik öncelikleri arasında yer alan “Tek Sağlık” yaklaşımına dikkat çekerek, doğa, hayvanlar ve insanların uyum içinde yaşayacağı bir kent deneyiminin hedeflendiğini söyledi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise tasarım odaklı düşünmeyi yalnızca bir yöntem değil, bir zihniyet olarak benimsediklerini ve uzun vadeli iş birliklerine açık olduklarını vurguladı.

Öğrenciler Organizasyonun Başarısında Rol Aldı

Konferans süresince Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri gönüllü olarak aktif görev aldı. Etkinlik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Can Güvenir, amaçlarının inovasyonu yalnızca konuşmak değil; toplumsal, çevresel ve kültürel değerleri gözeterek ortak akıl üretmek olduğunu ifade etti.

Küresel Liderlerden Mesajlar

GDTA Yönetim Kurulu Başkanı Uli Weinberg, 2017’de başlayan yolculuklarının bugün 25 ülkeden 42 üye ile sürdüğünü belirterek küresel iş birliği ve eğitimle barışçıl bir dünyaya katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Design for Good Kurucu Ortağı Sean Carney “Empati kur, bağlantı kur ve harekete geç” yaklaşımının tasarımcılar için temel adımlar olduğunu vurguladı.

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, topluluğun 80 yıllık yolculuğunda tasarım odaklı dönüşüm projelerini paylaştı.

Don Norman Design Award CEO’su Srini R. Srinivasan “İnsanlar için değil, insanlarla birlikte tasarım” anlayışını savunduklarını aktardı.

Tasarım dünyasının öncülerinden Don Norman ise yapay zekâ ve etik üzerine yaptığı konuşmada “Daha fazla tasarımcının yapay zekâ alanında çalışması gerekiyor” mesajı verdi.