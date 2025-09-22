Son Mühür/ Begüm Mol - Buca Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını vardiya sistemiyle günün 24 saati sürdürdü. Başkan Görkem Duman, “Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için görevimizin başındayız” dedi.

Temizlik seferberliği gece gündüz sürdü

Buca Belediyesi, daha temiz bir kent hedefiyle ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini 24 saat esasına göre gerçekleştirdi. Vardiya usulü yapılan çalışmalarla ilçenin birçok noktasında çöpler toplandı, yoğun bölgelerde kepçe ve kamyon desteğiyle temizlik yapıldı.

Konteynerler yıkandı, ilaçlama tamamlandı

Çöplerin toplanmasının ardından konteynerler ve çevresi tazyikli suyla yıkandı. Ardından ilaçlama yapıldı ve hijyen sağlandı. Bu süreçte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine belediyenin diğer birimlerinden ve gönüllülerden destek geldi.

“Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden kıymetli”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, “Tüm gücümüzle Buca’ya hizmet ettik. Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla birlikte 24 saat görevimizin başındayız. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden kıymetli” dedi.