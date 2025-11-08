Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, “Dirlik” temasıyla kent genelinde bir buçuk ay süren yoğun tasarım programına ev sahipliği yaptı. 90 etkinlik, 107 içerik üreticisi ve 2200’den fazla katılımcıyla İzmir, tasarımın dönüştürücü gücünü yeniden ortaya koydu.

Bu süreçte kent, “dirlik”, “uyum” ve “dayanışma” kavramlarını tasarım deneyimleri üzerinden tartıştı. Sergiler, paneller, atölyeler ve açık sınıflar aracılığıyla tasarımın kentsel yaşamı dönüştürme kapasitesi ele alındı. Etkinlikler, kenti adeta açık bir tasarım laboratuvarına dönüştürdü.

“İyi tasarım İzmir, kolektif bir özneye dönüştü”

Kapanış programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, on yıllık sürecin kolektif bir iyileşme kültürü yarattığını söyledi: “İyi Tasarım İzmir yalnızca bir etkinlik değil; ortak aklın, paylaşımın ve demokratik üretimin güçlü bir örneği. Bu yılın teması ‘Dirlik’, birlikte iyileşme anlayışını anlatıyor. İyi Tasarım İzmir, kolektif şifalanmanın örneğini ortaya koyuyor.” Yıldır, İzmir’in kültür, sanat ve tasarım alanındaki öncü konumuna vurgu yaptı.

“Bu benim İzmir’e borcumdu”

Etkinliğin tema küratörü Dr. Can Güvenir, “Dirlik” temasının toplumsal denge ve ortak üretim kavramlarını taşıdığını belirtti: “Tasarım yalnızca nesne değil; fikir, davranış ve toplumsal dönüşümdür. Dirlik temasını, ortak iyileşmenin gücünü göstermek için seçtik. Bu programı İzmir’e olan borcumu ödemek için yürüttüm.”

10 mekânda zengin program

Etkinlikler, kentin simgesel alanlarına yayıldı:

Tarihi Bıçakçı Han

Originn Creative Hub

İzmir Mimarlık Merkezi

İtalyan Kültür Merkezi

İzmir Akdeniz Akademisi

Kültürpark

Basmane

Bergama Vapuru – Konak İskele

İzmir Doğal Yaşam Parkı

İzmir Mobilya Akademisi

Her mekân, tasarımın farklı dil ve üretim biçimlerine ev sahipliği yaptı.

Sergilerden Podcast’e geniş içerik

Program kapsamında:

15 sergi

20 panel ve söyleşi

39 atölye

7 açık sınıf düzenlendi. 800’ün üzerinde ziyaretçi sergileri gezerken, 500’den fazla katılımcı atölyelerde yer aldı.

Bu yıl öne çıkan içeriklerden biri de Design for Good Podcast – İyi Tasarım Özel Serisi “Dirlik” oldu. Podcast, tasarım ve sosyal etki alanındaki aktörleri buluşturdu.

İzmir tasarımda dirlik kültürünü büyütüyor

Hem ulusal hem uluslararası düzeyde ilgi uyandıran etkinlik, kentin tasarım odaklı kültürünü güçlendirdi. İzmir, tasarımın iyileştirici, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü merkezine alarak yaratıcılığa ve ortak üretime dayalı güçlü bir vizyon sundu. “İzmir artık yalnızca tasarımın değil, birlikte iyileşmenin de kenti” mesajıyla sona eren etkinlik, kentin yaratıcı geleceğine dair umut verdi.