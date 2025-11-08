Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün artırılmasına ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlayan Meslek Fabrikası, 29. kurs merkezini Menderes’te açtı. Yeni merkez, Ege Sanayi Ticaret İhracat Merkezi (ESTİM) bünyesinde hizmet verecek.

Tugay: “Gençleri kaybetmemek için çalışıyoruz”

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranına dikkat çekerek, Meslek Fabrikası’nın bu alanda önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Tugay, “Ülkemizde milyonlarca üniversite mezunu işsiz. 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 32’si eğitimde ya da istihdamda değil. Bu oran OECD ülkelerinin iki katı. Bu, ülkemiz için ekonomik ve sosyal bir tehdit. Gençlerimizi kaybetmemeliyiz. Onlara iş imkânı sağlamak için bu merkezlerin sayısını artıracağız,” dedi.

“İlk kez bir sanayi sitesinde kurs merkezi açıldı”

Başkan Tugay, Meslek Fabrikası’nın ilk kez bir sanayi sitesi içinde faaliyet göstermeye başladığını belirterek, “Bu proje çok özel ve anlamlı. İnsanlarımız geçim derdinde, biz de sosyal belediyecilik anlayışıyla istihdama katkı sağlayacak projelere öncelik veriyoruz. Kısıkköy, bu proje için en doğru adreslerden biri oldu. Benzer kursları İzmir’in farklı noktalarına da kazandıracağız,” ifadelerini kullandı.

Çiçek: “Gençlere umut, kadınlara güç”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Meslek Fabrikası’nın ilçeye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. “Bu merkez sadece bir üretim alanı değil; gençlere umut, kadınlara güç, iş arayanlara fırsat sunan bir yaşam projesidir. ESTİM Sanayi Sitesi ve çevresine nitelikli iş gücü kazandıracak bu merkez, istihdama kalıcı katkı sağlayacak,” dedi.

EBSO’dan destek sözü

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçeoğlu, Meslek Fabrikası’nın İzmir’in üretim kültürüne güç kattığını vurguladı. “Üretim yoksa kalkınma hayaldir. Her fabrika bir kaledir ve üretim, bu ülkenin en büyük gücüdür. ESTİM Kurs Merkezi’nde binlerce kişiyi meslek sahibi yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a bu vizyoner proje için teşekkür ediyorum,” dedi.

Erten: “Gençlere yeni fırsatlar sunulacak”

ESTİM Yönetim Kurulu Başkanı İmren Erten, kurs merkezinin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle istihdama katkı sağlamak ve gençlere yeni fırsatlar yaratmak amacıyla kurulduğunu söyledi. “Bu merkez, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirecek. Sanayi ile eğitimi birleştiren bu adım, Menderes ve çevresine büyük değer katacak,” dedi.