Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Cumhuriyet’in 101. yılı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 22 merkezde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyet sevgilerini ve Atatürk’e duydukları özlemi birbirinden renkli resimlerle ifade etti.

“Cumhuriyet” sergisi Atlas Pavyonu’nda yerini aldı

Yuvamız İzmir çocuklarının el emeğiyle hazırladığı resimlerden oluşan “Cumhuriyet” temalı sergi, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, aynı alanda yer alan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi ile birlikte dijital sanatın iki önemli örneği olan Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” eserleriyle yan yana sergileniyor.

Atlas Pavyonu’nun girişinde açılan bu özel bölüm, hem çocukların sanat yoluyla Atatürk sevgisini yansıtmasına hem de ziyaretçilerin Cumhuriyet ruhunu farklı sanat biçimleriyle hissetmesine olanak tanıyor.

Miniklerin fırçalarından Cumhuriyet coşkusu

Sergide yer alan eserlerde Atatürk portreleri, Türk bayrakları, gökkuşakları ve renkli çiçekler öne çıkıyor. Çocuklar, resimlerinde Cumhuriyet’in neşesini, özgürlük duygusunu ve Atatürk’e duydukları minnettarlığı canlı renklerle anlatıyor. Ziyaretçiler, minik sanatçıların hayal gücünden çıkan bu eserleri ilgiyle incelerken, çocukların içtenliği sergiye ayrı bir anlam katıyor.

Yuvamız İzmir öğrencilerinin Ata’ya özlemlerini konu alan yeni çalışmalarının, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü itibarıyla yine aynı alanda sergileneceği açıklandı.

“Yuvamız İzmir” çocuklara kent bilinci kazandırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin erken çocukluk eğitim modeli olarak hayata geçirdiği Yuvamız İzmir, sadece sınıf içi etkinliklerle değil, yerinde öğrenme programlarıyla da dikkat çekiyor. Yıl boyunca Halk Ekmek Fabrikası, Meslek Fabrikası, Buz Pisti, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü gibi belediyeye bağlı tesisleri gezen çocuklar, üretimden çevre bilincine kadar pek çok alanda bilgi ediniyor.

Son olarak Atlas Pavyonu’ndaki sanat sergilerini ziyaret eden minikler, hem sanatla tanıştı hem de Cumhuriyet’in simgelerini resimle anlatma fırsatı buldu.