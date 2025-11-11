İzmir’in Bornova ilçesinde yer alan Yassıtepe ve Yeşilova höyüklerinde 2025 yılı kazı sezonunda önemli buluntular ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Burada Batı Anadolu’nun birçok yerleşimini etkileyen özel çanak çömlekler bulundu. Abartılı görünse de, Troya ve çevresindeki diğer yerleşimlerden üstün nitelikte eserler ortaya çıktı. Güçlü bir kültürün izlerini görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel destekle kazılar sürüyor

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Bu yılki çalışmalarda Yassıtepe Höyüğü’nde, yaklaşık 5 bin yıl önce ticaret hayatının başladığı bölgede uzun dikdörtgen planlı taş duvarlı yapılar tespit edildi. Yapıların bir deprem ve yangın sonucu yıkıldığı, ev sakinlerinin ise eşyalarını bırakarak güvenli bir şekilde tahliye oldukları belirlendi. Höyükteki kazılarda 100’e yakın müzelik eser de gün yüzüne çıkarıldı.

Çeşitli işlevlere sahip çanak çömlekler dikkat çekiyor

2025 kazılarında özellikle çanak çömlekler öne çıktı. Buluntular arasında kabartmalı ve süslemeli iri kaplar, çeşitli boylarda gaga ağızlı testiler, kadınların süs ve kozmetik eşyalarını sakladığı pişmiş toprak kutular ile dini törenlerde kullanılan libasyon kapları yer aldı.

Eserler, tarihi yerleşimin ticaret ve tarımda ne denli zengin olduğunu da gözler önüne serdi. Buluntular, düzenlenen sergiyle ziyaretçilere tanıtıldı. Ayrıca, bölge tanıtımı için Yeşilova Höyüğü görselleriyle süslenmiş otobüslerin lansmanı gerçekleştirildi.

Kazı çalışmalarıyla İzmir Arkeolojik Müzesi zenginleşiyor

Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, “5 aylık süreçte kazılarda büyük başarı elde ettik. 98 müzelik eser ortaya çıkardık. Amacımız bu alanı bilim ve turizme kazandırmaktı. Yeşilova ziyaretçi merkeziyle dünya çapında tanıtıma önemli katkı sağlıyor” dedi.

Arkeologlar eşliğinde ziyaretçi tanıtımı yapılıyor

Derin, “Ziyaretçi merkezimiz 2025’te büyük ilgi gördü. 20 bini aşkın ziyaretçi randevu sistemiyle ağırlandı. Arkeologlar eşliğinde yürütülen tanıtım, Türkiye’de uygulanan nadir bir sistem. Burada Batı Anadolu’yu etkileyen özel kaplar ve üstün nitelikte çanak çömlekler bulundu” ifadelerini kullandı.

Yerel dernekler ve belediye çalışmalara destek veriyor

Karacaoğlan ve Yeşilova Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Aktaş, “Bornova sadece Ege’nin değil, dünyanın incisi olmalı. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise, “Yassıtepe ve Yeşilova Höyüğü’nün bulunduğu Bornova, kültürel ve tarihsel açıdan daha görünür hale gelecek. Bu sürecin bir parçası olmaktan mutluyum” açıklamasında bulundu.