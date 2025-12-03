Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Güney Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile 580 hektar yüzölçümlü alanı kapsayan “İzmir İli, Buca İlçesi, Güney Planlama Bölgesi 1. Etaba İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” planı mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Kavşaklara 7 bağlantı yolu var!

Buca’nın önümüzdeki 50 yılını planlayacak, 580 hektarlık alanı kaplayan Uygulama İmar Planı aralık ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Fatih Polatoğlu, planın uygulanabilirlilik oranının çok düşük olduğunu savunarak, “Bu planın uygulanabilirliği yüzde 2. Sizde mimarsınız. Bir kavşağa toplam kaç yol bağlantısı olmalı. Buradaki kavşaklarda kiminde 7 tane bağlantı yolu var. Bu kavşakta yükü nasıl hafifletecek misiniz? Battı-çıktı, viyadük mü var yok. Alternatif var mıydı. Çevre Yoluna paralel bir yol alınarak binaların dışında, karayollarını müsade ettiği sınırdan bu yol geçirebiliridi. İki kavşak arasında 500 metre mesafe var. Bu arada toplamda kaç tane yapı bulunmaktadır. Bu karara hayır oyu kullanıyorum”

Buca’ya karşı sorumluluk sizde!

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, “Sizin yerel iktidar olarak ve bizim AK Parti’de genelde iktidar olarak en önemli konu kentsel dönüşümdü. Belediye, kentsel dönüşüm anlamında bir irade ortaya koyduğunu ifade etmişti. Neden 6306 değil neden belediye kanunu değil biz önce bunları sorguladık. Buca’nın kentsel dönüşümü ile ilgili planla kentsel dönüşümünü istemek, sağlamak sizin iradenizdedir. Bu plan uygulandıktan sonra, uygulanmadığında diğer yöntemlerle ilgili seçtiğiniz yöntemle ilgili çözüm getirmediği anlamda Buca’ya karşı sorumluluğun sizde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu tercih ediyorsunuz buyrun alanı açıyoruz yapın. Planının teknik detaylara gelince planı 4 aday çalıştık alan çok büyük bir alan. Yapılan planla ilgili günlerce konuşabiliriz. Hem büyükşehir denetimi 5000 sonrası yeniden değişikliğe uğraşacak olması ihtimali ve vatandaşın çözüm umudunu da dikkate alarak ortaya çıkan bu planı meclise getirdik. Buca’nın 50 yılını inşa etmek üzere bir karar veriyoruz aslında. 580 hektar ile ilgili. Daha yaşanılabilir, sağlıklı konutların olduğu rekreasyon, eğitim tesis alanı belediye tesis alanı ile daha yaşanılabilir insan onuruna yakışacak bir yaşam alanı tesis etmek üzerine bir irade ortaya koymaya çalışıldı. Uygulanabilirliğini çok tartıştık. İdarenin inancı ile gelmiş, bizim vatandaş mağdur olmasın diye çalıştığımız dönüşümü getirmesini inancıyla desteklediğimiz için bu inançla çalıştık. Toplamda 27 meclis üyesiyiz. Ara toplantı da yaptık grup olarak. Fatih beyin görüşlerinin de tutanaklara yansımasını açıkça önemsiyoruz. 10 plancı da bu planla ilgili farklı görüşler ortaya koyabilir. Amacımız vatandaşın talebini gidermek ve kentsel dönüşümün önünü açmaktı. Fatih beyin olumsuz görüşlerine rağmen katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sevil: “Niye konuşmayacak mışım”

Sevil konuşmasında, “Uğur bey benim için hiç üzülmesin. Ben Buca’nın 50 yılını değiştirecek dönüştürecek bir planı açıklıyorum. Bu benim sorumluluğum. Oradaki kaç vatandaşın bu plandan haberi var. Basının bunları bilmesini sağlamak zorundayım. Ben kendimi ifade etmiyorum. Aldığım sorumlulukla ilgili ne yapmaya çalıştığımızı anlatmaya çalışıyorum. Kapalı kapılar ardına alışmış siyasi bir tarz olduğunuz için, ‘Niye konuşmayacak mışım. Ben kamuoyuna bilgilendirme yapıyorum. Meclis kayıtlarına geçmesini sağlıyorum. Bu sorumluluğu belediye başkanının aldığı başkan da bilsin diye bu açıklamayı yapıyorum. Bu plan sizin planınız. Uğur bey burada bir ahkam kesmeyi bırakın, komisyon bir karar verip meclis uymak zorunda da değildir. Nasıl bir güçle, ‘mir konularını şöyle yapmayayım. Hayır Buca’yı ilgilendiren ne varsa şeffaf bir şekilde konuşacağız” sözlerine yer verdi.

Başkan Duman, “Buca’nın geleceğini planladık”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, planla ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti ve MHP grubunun bir kaç meclis üyesinin şerhi var. AK Parti ve MHP’nin komisyonda oy birliği yapması ve buradaki tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Buca’nın geleceğini planladık. Emeği geçen bürokratlara, meclis üyeleri teşekkür ediyorum. Burada biz hiçbir şeyi kapalı kapılar armasında yapmadık, 6 aydır tartıştık. Komisyon üyelerimiz ile efalarca kendileri ile görüştük. AK Parti ve MHP grubuna planlama müdürlüğümüz detaylı bir şekilde anlattılar. Keşke şehr koyan meclis üyeleri katılıp, en azından grup kararlarına uyabilirlerdi” dedi.

Buca’nın ciddi bir riskli yapı stoğu var

Buca’nın ciddi bir riskli yapı stoğu olduğunu anlatan Duman, “Plan tek bölgeydi, üç bölgeye ayırdık. Daha detaylı uygulanabilir olsun diye. Biz Buca’nın geleceğini planlarken her şeyi detayına kadar düşündük. Aylarca komisyonlarda görüşüldü. Şeffaf bir şekilde AK Parti MHP grubuna sunum yapıldı” diye konuştu.

“Planı belediye olarak şeffaf bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bunun sorumluluğu başkan ve ekibine aittir”

MHP’li Meclis Üyesi Şükrü Parmaksızoğlu, planla ilgili şu görüşlere paylaştı, “Teknik bir gözle baktığımızda bu planın uygulanacağı alan gerçekten zor bir bölge. 6306 ile gitmesi evet mantıklıydı Ama burada belediyenin kararı ile bu şekilde gitmesi uygun görüldü. Görkem Beyin aldığı gerçekten bir sorumluluktur. Bu sorumluluğunda mutlaka, uygulamaya döndüğünde başarı olur, dönmezse yanlış bir karar yanlış bir tercih olur. CHP grubunun ‘Destek olmuyorsunuz’ konusunun kapanmış olacağını düşünüyorum. Bu planın 6306 ile uygulanması daha kolay olabilirdi. Bu plana destek oluyoruz. Teknik olarak da çok yeni bir teknik. Ama bu imkanın değerlendirilmesi de yüzde 100 lazım. Plan geçti, büyükşehirden geçti. uygulamaya döndüğünde asıl sorumluluğu şeffaf bir süreç yönetmeniz asıl sorumluluk burada başlıyor. Vatandaşı, muhtarları bu plana dahil etmeniz gerekiyor”

İşte o önerge

Buca İlçesinde güvenli sağlıklı insan onuruna yarışır bir yaşam tesis edilmesinin gerekliliği, öneri planının ortaya koyduğu ıslah dönüşüm kadastral dönüşüm özel proje ve diğer uygulama alanlarına ilişkin öneri “İzmir İli, Buca İlçesi, Güney Planlama Bölgesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı” ile eş zamanlı olarak, 580 hektar yüzölçümlü alanı kapsayan “İzmir İli, Buca İlçesi, Güney Planlama Bölgesi 1. Etaba İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” planının kamu yararı gözetilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliğiyle KABULÜNE dair rapor.