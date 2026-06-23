Son Mühür- CHP'nin tavanında yaşanan bölünmenin artçı sarsıntılarının yaşandığı yerler arasında İzmir son dönemde yaşananlarla öne çıkmış durumda.

CHP Genel Merkezi tarafından İzmir il başkanlığına atanan atanan Utku Gümrükçü'nün, görevden alınan Çağatay Güç'le yaşadığı gerilimin tartışmaları devam ediyor.

İzmir'de CHP ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuş isimlerin ortak bir bildiriyle tartışmaya dahil olması, gündeme kim bu eski başkanlar sorusunu getirdi.

''İradeye sahip çıkıyoruz, işgale ve dayatmaya karşıyız'' başlıklı metinde, yöneticilerin seçimle gelmesi gerektiği hatırlatılarak, İzmir il başkanlığında yaşanan görüntülerin kamuoyunda büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

O görüntüler kabul edilemez...

Açıklamada isim vermeden,

''Bir grup tarafından, hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışmalı bir atama sürecine dayanılarak İl Başkanlığı binasına fiili müdahalede bulunulması, parti emekçilerine ve yol arkadaşlarımıza yönelik saldırgan tutumlar sergilenmesi, hizmet binamızın adeta işgal edilircesine kontrol altına alınmaya çalışılması kabul edilemez bir davranıştır.

Bu tutum sadece partimizin kurumsal kimliğine değil, demokrasi kültürüne ve örgüt emekçilerine de yapılmış ağır bir saygısızlıktır'' ifadeleriyle Utku Gümrükçü ve destekçilerine tepki gösterildiği görüldü.

Kurultay çağrısının yapıldığı ortak metine İzmir'de görev yapan CHP'li 75 eski ilçe başkanının verdiği ortaya çıktı.

Ortak metnin hazırlanmasında aktif rol oynayan Güzelbahçe eski ilçe başkanı Çağlayan Bilgen,

''75 kişilik ortak bir eski ilçe başkanları whatsapp grubumuz var. Bu grupta kimi arkadaşımız sözlü onay vererek, kimi arkadaşımız da sessiz kalarak onay verdi'' hatırlatmasında bulundu.



Açıklamaya kimler destek verdi?



Ortak metne destek verdiği belirtilen ve yöneticiliğini Çağlayan Bilgen'in yaptığı eski ilçe başkanlarının yer aldığı whatsapp grubunda bulunan isimler şöyle...



Ali Rıza Kaya, Koray Acaroğlu, Levent Ölçer, Mehmet Türkmenoğlu, Metin Karaahmetoğlu, Ali Dağ, Aytekin Tunus, Ömer Güney, Aygül Eryılmaz, Hamdi Süha Barlak, Hasan Altıparmak, Hüseyin Çorlu, İdris Yavuzyılmaz, İlhan Aktaş, İsmail Hakkı Şener, Mehmet Türkbay, Ecevit Canbaz, Şakir Başaran, Erol Günaydın, Yusuf Baratalı, Yüksel Demirsoy, Ramazan Canlı, Ahmet Kanat, Ahmet Özkan, Bilgi Demirören, Birol Ağırbaş, Ahmet Cemil Balyeli, Nazan Dönmez, Necati Şahin, Necati Yıldız, Övünç Demir, Özlem Şan Oğuzhan, Pelin Karasakal, Pelin Susmuş, Ali Yılmaz, Şerif Özsakarya, Hacer Taş Gültepe, Binnur Akın, Koray Acaroğlu, Levent Ölçer.