Son Mühür/Gamze Eskiköy- Türkiye Bursları kapsamında İzmir’de eğitim gören uluslararası öğrenciler için Ege İhracatçılar Birliği (EİB), Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Borsası Kültür ve Entegrasyon Vakfı ile TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle düzenlenen staj ve dış ticaret eğitim programı tamamlandı.

Dört hafta süren programın kapanış toplantısına; Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yeniliklerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, EİB Koordinatörü Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Eğitim Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve TOBB KGK İzmir İl İcra Kurulu Başkanı Deniz Çelep katıldı.

Kestelli: Öğrencilerimiz ticaretimizi için köprü

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası öğrenciler staj ve dış ticaret eğitim programının ilk pilot uygulamasını bugün itibariyle tamamlamış olduk. Her yıl 170 ülkeden yaklaşık 125 bin öğrenci Türkiye burslarına başvuruyor, en başarılı 15 bin genç burs almaya hak kazanıyor. 1980’lerde başlayan bu strateji sayesinde bugün Afrika’dan Uzak Doğu’ya pek çok ülkede, bakanlardan, bürokratlara ve iş insanlarına kadar Türkiye mezunlarıyla karşılaşmak mümkün.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençler, ticaretimiz, dış ilişkilerimiz ve kültürel birlikteliklerimiz için önemli birer köprü.

134 yıl önce kurulan İzmir Ticaret Borsası’nın temel faaliyet alanı tarım. Tarım sektörü gıda güvenliğimizin teminatı, kırsal kalkınmanın güvencesi ve milyonlarca insan için istihdam kaynağıdır. 2024 yılında tarım sektörü 36,2 milyar dolar ihracat yaparak rekor kırdı. Türkiye yaş meyve-sebze üretiminde dünyada 4. sırada.

Bu başarıların sürdürülebilir olması için kaliteyi artırmaya, markalaşmaya ve katma değerli ürünlere odaklanmamız gerekiyor”

Eskinazi: Siz bizim temsilcimizsiniz

EİB Koordinatörü Jak Eskinazi, uluslararası öğrencilere seslenerek şunları söyledi:

“Siz ülkelerinize gittiğinizde bizim temsilciliğimizi yapacaksınız. Oradaki bakan bizi ağırladığında sizleri kendi evlatlarıymış gibi karşılıyor. Bizim ülkemizi tanıtacağınızı ve burada aldığınız eğitimleri uygulayacağınıza inanıyorum.”

Kazançoğlu: Öğrenci sayısı değil, geleceğin potansiyeli

Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yeniliklerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise üniversitelerin tek başına yeterli olamayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Biz üniversiteler tek başımıza bir şey yapamayız. Eğitim araştırma boyutunda geliştirilir ama topluma faydası için o ülkenin yönetimine ihtiyaç vardır. Asırlardır şehirimize ve ülkemize katkı sağlayan projelerle iş birliği yaparsak topluma faydası olur. 88 ülkeden 579 öğrenci var. Bu sadece öğrenci sayısı değil, ilerisi için potansiyeldir.”