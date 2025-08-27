Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hakan Yıldız'ın devam eden kooperatif davası hakkındaki açıklamalarına yönelik sert bir cevap verdi. İnanç, Yıldız'ın söylemlerini "üslup sorunu" ve "seviye yoksunu" olarak nitelendirirken, onu kendi genel başkanına ülkenin durumunu sormaya davet etti.

Siyaset sahnesinde çarpışma

Altan İnanç, Hakan Yıldız'ın kooperatif davası hakkındaki açıklamalarının yerinin belediye meclisi olduğunu vurgulayarak, Yıldız'ın hem "yalan yanlış bilgiler" verdiğini hem de "siyasi etik" dışı davrandığını belirtti. İnanç, "AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının ve kendi İl Başkanının görevine özeniyorsa zamanında o görevlere talip olabilirdi" diyerek Yıldız'a üstü kapalı bir eleştiri yöneltti.

İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahibi olmak isteyen vatandaşları aracı ve rantçılardan korumak için başlattığı kooperatif hamlesinin iyi niyetli olduğunu savundu. Ancak, Türkiye'deki ekonomik krizin kooperatiflerin ilerlemesini engellediğini ve mağduriyetler yarattığını söyledi.

"Algı peşinde koşmak yerine gerçeklere odaklanın"

CHP'li İnanç, Yıldız'ın konuşmalarını "reklam ve algı peşinde koşmak" olarak değerlendirdi. İnanç, yargılaması devam eden bir konuda genel başkanları ve diğer parti yöneticilerini hedef alan açıklamaların dikkate alınamayacağını belirtti. "Kendisi eğer bir genel başkan veya genel başkan yardımcısı ile muhatap olma derdindeyse, ülkenin içinde bulunduğu yokluk, yoksulluk, adaletsizlik ve liyakatsizlik düzeninin baş mimarlarıyla muhatap olabilir" diyerek AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İnanç, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kooperatif sorununu çözmek için irade ortaya koyduğunu ve inşaatların Örnekköy'de yeniden başladığını hatırlattı. "Bir meclis üyesi olarak Sayın Yıldız’ın siyasi reklam ve algı peşinde koşmaktansa gerçekleri öğrenmesi daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

İzmirliler gerçeklerin farkında

Altan İnanç, tüm İzmir halkının ve kooperatif üyelerinin, CHP'nin tüm kadrolarıyla yanlarında olduğunu gördüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, hükümetin engelleme çabalarına rağmen kooperatiflerin tamamlanması için tüm imkânlarını kullandığını belirtti. İnanç, bu konuyu siyasi bir tartışmaya dönüştürerek kendi eksikliklerini örtmeye çalışanlara ne kendilerinin ne de İzmirlilerin itibar etmeyeceğini vurguladı.