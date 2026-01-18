Son Mühür/ Merve Turan- AK Parti İzmir Gençlik Kolları, kentin siyasi atmosferine dinamizm katan dev bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. "İlk Oyum AK Parti’ye" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen programda, hayatında ilk kez sandık başına gidecek olan 500 genç seçmen AK Parti çatısı altında bir araya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen ve yoğun bir katılımın gözlendiği organizasyon, yeni neslin siyasi tercihlerini ve AK Parti’nin gençlik politikalarının sahadaki güçlü yansımasını net bir şekilde gözler önüne serdi. Gençlerin siyasete ilk adımlarını attığı bu anlamlı gün, partinin İzmir’deki gençlik yapılanmasının gücünü pekiştirdi.

"Gençlerimizin fikirleri yol haritamızı belirliyor"

Programın açılışında gençlere seslenen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, İzmirli gençlerle kurulan bu doğrudan temasın önemine dikkat çekti. İçelli, AK Parti’nin sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için omuz omuza yürüdüğü bir platform olduğunu ifade etti. Teşkilat olarak her daim sahada olduklarını ve gençlerin beklentilerini dinlediklerini belirten İçelli, partinin üye sayısındaki düzenli artışın tesadüf olmadığını, gençlerin AK Parti’ye gösterdiği samimi teveccühün bir sonucu olduğunu vurguladı. Bu tür buluşmaların hız kesmeden devam edeceğini müjdeleyen İçelli, İzmir’in geleceğinin bu kararlı gençlerle şekilleneceğini söyledi.

Yerel yönetime "Gençlik hizmeti" eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise konuşmasında yerel yönetim politikalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik somut ve sürdürülebilir projeler üretmekte yetersiz kaldığını savunan Yıldız, kentin potansiyelinin gençlik hizmetleri noktasında heba edildiğini belirtti. AK Parti’nin gençliği her zaman merkeze alan, yatırım ve hizmet odaklı yaklaşımının İzmir’de büyük bir karşılık bulduğunu ifade eden Hakan Yıldız, 500 gencin katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın, gençlerin kendilerini anlayan ve onlara değer veren siyasi anlayışa yöneldiğinin bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Sahadaki aktif çalışmalar genel merkezin takdirini topladı

Organizasyona katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Tolunay Kutluay, İzmir teşkilatının sahadaki performansından duyduğu memnuniyeti paylaştı. İzmir Gençlik Kolları’nın yeni seçmenlerle kurduğu bağın, Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir samimiyete sahip olduğunu belirten Kutluay, gençlerin siyasete aktif katılımının demokratik zenginlik açısından paha biçilemez olduğunu ifade etti. İzmir’in her mahallesinde yürütülen aktif ve kararlı çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Kutluay, gençlerin AK Parti’ye katılımıyla birlikte teşkilatın daha da dinamik bir yapıya kavuştuğunu sözlerine ekledi.

Siyaset ve eğlence bir arada: Gençler için sosyal ortam

Resmi konuşmaların ötesinde samimi bir sosyalleşme alanına dönüşen etkinlikte gençler, kendileri için hazırlanan aktivite alanlarında keyifli saatler geçirdi. Langırt, air hokey, PlayStation ve masa tenisi gibi popüler oyunlarla stres atan genç seçmenler, bir yandan eğlenirken bir yandan da AK Parti teşkilatlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi oldu. Siyasetin sosyal hayatla iç içe geçtiği bu modern yaklaşım, katılımcılardan tam not aldı. Program, gençlerin AK Parti saflarında siyaset yapma isteğini pekiştiren bir tanışma ve kaynaşma şölenine dönüşerek sona erdi.