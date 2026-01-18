Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in prestijli sanat duraklarından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), duygusal derinliği yüksek, tarihi ve kültürel bağlarla örülü özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü piyanistler Erato Alakiozidou ve Lito Thomou, sergiledikleri üstün performansla İzmirli sanatseverleri büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. Kökleri Anadolu’nun iki farklı ucuna, İzmir ve Safranbolu’ya uzanan sanatçılar, bu anlamlı gecede notalar aracılığıyla geçmişle bugünü aynı sahnede buluşturarak izleyenlere hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu.

Kültürel etkileşim ve çağdaş sanatın buluşma noktası

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın himayesi ve resmi desteğiyle hayata geçirilen bu organizasyon, çağdaş Yunan sanatını küresel ölçekte tanıtmayı hedefleyen Performart’ın yeni turne girişimi kapsamında düzenlendi. Uluslararası sanatçılar ve kurumlar arasında köprüler kurmayı, kültürel diyalogu müzik üzerinden güçlendirmeyi amaçlayan bu proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kapılarını tüm sanatseverlere ücretsiz olarak açtı. AASSM’nin eşsiz akustiğinde yankılanan piyano sesleri, iki komşu ülkenin ortak kültürel mirasını ve modern sanat anlayışını bir araya getiren estetik bir köprü vazifesi gördü.

Tangonun büyüsü ve iki piyano için yeniden yorumlar

Konser programı, klasik müzik ile tangonun tutkusunu harmanlayan sıra dışı bir repertuvardan oluştu. Özellikle Astor Piazzolla ve Pablo Ziegler gibi efsanevi isimlerin iki piyano için yeniden aranje edilen eserleri, Alakiozidou ve Thomou’nun parmaklarında hayat buldu. Yaklaşık bir saat boyunca ara verilmeden süren performans, izleyicileri dramatik tınılar ve ritmik geçişlerle sarmaladı. Sanatçıların birbirleriyle olan kusursuz uyumu ve enstrümanlarına olan hakimiyetleri, AASSM’yi dolduran yüzlerce kişi tarafından büyük bir hayranlıkla takip edildi.

İzmirli anneanne ve Safranbolulu dedenin anısına

Gecenin en dokunaklı anı ise konserin final eserinde yaşandı. Sanatçılar, turnenin bu ayağındaki son eser olan "Tangauta"yı kişisel tarihlerine ve aile köklerine ithaf ettiler. Erato Alakiozidou, bu eseri İzmirli anneannesinin hatırasına seslendirirken; Lito Thomou ise Safranbolu kökenli dedesinin anısına çaldı. Bir çevirmen yardımıyla duygularını İzmirli dinleyicilerle paylaşan sanatçılar, İzmir’e duydukları hayranlığı dile getirdi. AASSM sahnesine ilk kez çıkan Erato Alakiozidou, merkezin atmosferinden çok etkilendiğini belirtti. Tören tadındaki bu finalin ardından İzmirli sanatseverler, iki ustayı dakikalarca ayakta alkışlayarak sahneden uğurladı.