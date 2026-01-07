Son Mühür- 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu bürokrasisinde önemli görev değişimlerine gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın il yönetimlerini kapsayan atama kararları, yerel yönetimlerde taze kan değişimini beraberinde getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bayrak değişimi

Yayınlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde üç ilde stratejik rotasyon gerçekleşti. İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevinden alınırken, boşalan bu kritik koltuğa Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu atandı.

İzmir’e atanan Kömürcüoğlu’ndan boşalan Aydın İl Müdürlüğü görevine ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu getirildi. Bu atama zinciriyle, sosyal hizmetler alanında tecrübeli isimlerin farklı illerdeki saha bilgisinden faydalanılması hedefleniyor.

Ticaret İl müdürlüklerine yeniden atama

Ticaret Bakanlığı kanadında da hareketli bir gece yaşandı. Ticaretin yereldeki nabzını tutan il müdürlüklerine yapılan atamalarda liyakat ve tecrübe vurgusu öne çıktı. Kararnameye göre:

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü’ne Burhan Kahraman,

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne ise Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen atandı.

3 sayılı kararname gereğince uygulandı

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirildi. Kararın yayımıyla birlikte göreve yeni atanan isimlerin önümüzdeki günlerde devir teslim törenlerini tamamlayarak görevlerine başlamaları bekleniyor.