Son Mühür / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde satışa çıkardığı Hazine taşınmazı için yürütülen ihale sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Kahramandere Mahallesi’nde yer alan ve yatırım potansiyeli nedeniyle dikkati çeken taşınmaz hem yatırımcıların hem de kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Kahramandere Mahallesi’nde

Bu kapsamda Kahramandere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1609 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, özelleştirme programına dahil edilerek satışa sunuldu. Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan taşınmazın yüzölçümünün 1.283,74 metrekare olduğu belirtildi.

Söz konusu taşınmaz için açılan özelleştirme ihalesine toplam 9 firma ve kişi tarafından teklif verildi. Teklif veren isimler; Aziz Esen, Burak Korkmaz, Mustafa Ekşi Yapı Anonim Şirketi, Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi, Yaşar Karakoç, Uzunoğlu Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Sabri Görken-Ege Rens Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu, Mila Enerji Anonim Şirketi, Gemak Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak açıklandı. Yatırımcıların ilgisini çeken taşınmazla ilgili olarak, ihale sürecinin pazarlık aşamasına geçildiği bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılan isteklilerle nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirilecek.

Tepkiler de gelmişti

Kahramandere Mahallesi’ndeki Hazine taşınmazı, daha önce de özelleştirme gündemine gelmişti. Taşınmazın 25 Aralık 2025 tarihinde ihaleye çıkarılacağı duyurulmuş, bu açıklamanın ardından süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Taşınmazın satış özelleştirme kapsamına alınması, ilçede farklı kesimlerin tepkisini çekmişti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge sakinleri, taşınmazın satışına karşı düzenlenen eylemlerde bir araya gelmişti.