Son Mühür / İzmir’de mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan iki taşınmaz, özelleştirme kapsamında satışa çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Karaburun ve Çiğli ilçelerindeki taşınmazlar ihale yoluyla özelleştirilecek.

Karaburun’daki taşınmaz 37 milyon TL’ye

Karaburun ilçesi, Saip Mahallesi’nde bulunan ve 2 bin 61,82 metrekarelik alana sahip 97, 98, 99 ve 100 parsel numaralı taşınmazlar, “satış” yöntemiyle özelleştirilecek. Yapılan ihale sonucunda, en yüksek teklifi Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi. Söz konusu taşınmaz, 37 milyon TL bedelle şirketin üzerine geçecek. Şirket sözleşmeyi imzalamaz veya yükümlülüklerini yerine getirmezse, teminat idare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek. Söz konusu satışla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “"Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Karaburun ilçesi, Saip Mahallesi, 450 ada 97, 98, 99 ve 100 parsel numaralı toplam 2 bin 061,82 metrekare yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde); 37.000.000.- (Otuz yedi milyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" dair 26/9/2025 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir.”

Çiğli’deki taşınmazın yüzde 52’si…

Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi’nde bulunan 500 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapının 260/500 oranındaki hissesi için yapılan ihaleyi ise Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Şirket, taşınmazı 8,95 milyon TL bedelle satın alacak. Sözleşmenin imzalanmaması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, teminat idareye aktarılacak ve ihale iptal edilecek. Konuyla ilgili, “"Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi, 22133 ada 4 parsel numaralı, 500,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki yapının (bir bütün halinde) 260/500 oranındaki hissesinin; 8.950.000.- (Sekiz milyon dokuz yüz elli bin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" dair 14/8/2025 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına karar verilmiştir” denildi.

Her iki ihale de 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünün altı çizildi.