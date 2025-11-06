Son Mühür/ Merve Turan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Üniversite–Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi iş birliğinde düzenlenen “İzmir Ar-Ge Ekosistemi Zirvesi: Üniversite–Sanayi–Girişimci Fuarı” akademi, sanayi ve girişimcilik paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinlik, iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi, ortak projelerin değerlendirilmesi ve inovasyon temelli iş modellerinin paylaşılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Üniversite–sanayi iş birliği güçleniyor

Zirvenin açılışına Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO Üniversite–Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, firma temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle katılımın 20 masa ile sınırlandırıldığı etkinlikte, Ar-Ge odaklı iş birliği için yeni temaslar kuruldu.

Yüksel: stratejik kalkınmanın anahtarı Ar-Ge

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Üniversite–Sanayi İş Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel, konuşmasında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne destekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar’ın vizyonu ve destekleri bugün burada buluşmamıza vesile oldu.”

Dijitalleşen dünyada rekabet için üniversite–sanayi iş birliklerinin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Yüksel, “Bilgiyi ticarileştirmek, şirketleştirmek ve küresel ölçekte rekabetçi hale getirmek artık stratejik kalkınma gerekliliğidir. İzmir’i teknoloji ihraç eden bir şehir yapacak yol haritası Ar-Ge’den geçiyor” dedi.

Ortak projeler için eşleşme oturumları

Etkinlik kapsamında iş birliği eşleştirme oturumları düzenlendi. Katılımcı firmalar ve akademisyenler, ortak proje ve yatırım fırsatları üzerine birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Elde edilecek sonuçların, zirvenin sürdürülebilirliğine ve İzmir’in Ar-Ge ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arda Yüksel’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim ederken katılımcı firmaların stantları da ziyaret edildi.