Son Mühür/ Begüm Mol - Bu yıl İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Hypatia Bilim ve İletişim Festivali, bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmayı amaçlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Disiplinlerarası yapısıyla dikkat çeken festivalde, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar yer aldı.

Festivalin açılış programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA’da görev yapan Ayşegül Tümer, Hypatia Bilim Kurucusu Nurcan Seven, Dokuz8 Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yayın Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ömer Kamacı ile birçok bilim insanı katıldı.

Denizli Bilim Merkezi’nden çocuklara ve gençlere özel etkinlikler

Denizli Bilim Merkezi, festival alanında açtığı stantta özellikle çocuklar ve gençlere yönelik bilimsel uygulamalar sundu. Robotik çalışmalar, STEM etkinlikleri ve güneş teleskobu ile yapılan gözlemler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler bilimin eğlenceli, anlaşılır ve ilham veren yönünü deneyimlerken, çocukların ve gençlerin bilimsel merakını artıracak etkinlikler öne çıktı.

Bilimin yaygınlaşmasına katkı

Denizli Bilim Merkezi, Hypatia Festivali sayesinde yürüttüğü projeleri ve bilimsel faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik, bilimin günlük yaşamla buluşturulmasına ve yeni nesillerin bilimsel düşünceyle tanışmasına katkı sundu.