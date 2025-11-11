Son Mühür / Merve Turan - Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hurda Araç Merkezi, kent genelinde terk edilmiş ve tehlike oluşturan hurda araçları toplayarak ekonomiye kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce trafikten men edilen ve kamuya açık alanlarda bırakılan araçlar, Menemen’deki merkezde kontrol ve depolama sürecine alındı.

Kent genelinde hurda araç temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, trafik akışını engelleyen, güvenlik tehdidi oluşturan ve çevre kirliliğine neden olan hurda araçları kentten uzaklaştırmaya devam ediyor. Menemen’in Kazımpaşa Mahallesi’nde 18 dönümlük alanda faaliyet gösteren merkez, 12 oto sanayi sitesi ile mahalle ve sokak aralarına bırakılan araçları sistemli şekilde topladı Hakkında çalıntı kaydı veya yakalama kararı bulunan araçlar ise merkeze kabul edilmedi. Altı ay içinde sahipleri tarafından alınmayan araçlar, ilgili kamu kurumları tarafından ekonomiye kazandırıldı.

Merkezde 601 araç var

Zabıta Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Toprakdeviren, şu anda merkezde 601 aracın bulunduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı: “2020’den bu yana 194 aracı sahiplerine teslim ettik. 96 araç ise Vergi Dairesi, Emlak Müdürlüğü ve İcra Müdürlüklerince satışa çıkarılarak yeni sahiplerine geçti. Üzerinde borç bulunmayan araçlar Makine Kimya Endüstrisi’ne devredildi ve ekonomiye kazandırıldı.”

Sanayi siteleri öncelikli alan

Hurda araçların en yoğun bulunduğu bölgelerin oto sanayi siteleri olduğunu belirten Toprakdeviren, Emniyet ekiplerinin şasi numarası üzerinden yaptığı inceleme sonrası trafikten men edilen araçların belediye ekiplerince kaldırıldığını ifade etti. “İzmir genelinde 12 sanayi sitesinde yoğun çalışma yürütüyoruz” diyen Toprakdeviren, esnafın uzun süre araç bırakmaması gerektiğini vurguladı.

“Esnaf duyarlı olmalı” çağrısı

Sanayi sitelerinde hurda araçların çekilmesinin ardından kısa sürede tekrar aynı yerlere yeni araçların bırakıldığını aktaran Toprakdeviren, bunun çevre ve güvenlik açısından ciddi risk taşıdığını dile getirdi: “Günde en fazla 7–8 araç çekebiliyoruz. Hurda araçlar çevre sağlığını, insan güvenliğini ve yaşam kalitesini etkiliyor. Esnaflarımıza çağrımız; uzun süre araç tutmayalım, alanları işlevsiz hale getirmeyelim.”

Ücretlendirme UKOME tarifesine göre

Merkeze çekilen araçlar için İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği çekici ve otopark ücretleri uygulanıyor. İhale ile satılan araçların ücretleri ilgili kurumlar tarafından belediyeye ödenirken, araçlarını teslim almak isteyen sahipler de UKOME tarifesine göre ödeme yapıyor.