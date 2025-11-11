İzmir’de su sıkıntısı, barajlardaki kritik doluluk oranları nedeniyle kent gündemindeki yerini koruyor. Yağışların yetersizliği sebebiyle İZSU’nun uyguladığı planlı kesintiler sürerken, bazı ilçelerde de arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar, su kesintilerinin günlük yaşamı zorlaştırdığını belirterek durumdan memnuniyetsizlik duyuyor.

Planlı kesintiler bu gece başlıyor

İZSU Genel Müdürlüğü, suyun verimli kullanımı ve şebeke yönetiminin sağlanması amacıyla kent genelinde belirli bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Bölge-2 mahallelerini kapsayan kesintiler bugün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekilde:

Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Selvili, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,

Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,

Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,

Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).

Arıza ve bakım çalışmaları da sürüyor

Planlı kesintilerin dışında, bazı bölgelerde beklenmedik arızalar nedeniyle su temininde aksamalar yaşanıyor.

Dikili – Çandarlı: 158 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, 11 Kasım 2025 saat 08.00–10.00 arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti yapılacak.

Foça – Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri: YONCA Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Güneş Caddesi, Beyaz Orkide Sokak ve Burunucu Mevkii dahil bölgelerde, 08.10–12.00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle 4 saat süreyle su verilemeyecek.

Seferihisar – Beyler, Çamtepe, Gödence ve Gölcük Mahalleleri: Gediz Elektrik’in şebeke yenileme ve bakım çalışması kapsamında, elektrik kesintisine bağlı olarak 09.30–17.30 saatleri arasında 8 saatlik su kesintisi yaşanacak. Bölgede pompaların devre dışı kalması nedeniyle basınç düşüklüğü de bekleniyor.

İZSU’dan tasarruf uyarısı

İZSU yetkilileri, barajlardaki doluluk oranının kritik seviyede olduğunu hatırlatarak vatandaşlara su kullanımında tasarruf çağrısında bulundu. Kesintilerin önümüzdeki günlerde de plan dahilinde devam edebileceği belirtilirken, İzmirlilerin gelişmeleri İZSU’nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeleri istendi.