Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir’deki 11 farklı ceza infaz kurumunda hükümlüler tarafından üretilen el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen sergiyle başladı. 3 Kasım’da gerçekleştirilen açılış kokteylinin ardından kapılarını ziyaretçilere açan sergi, 7 Kasım’a kadar İzmir Adliyesi giriş katında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Açılış törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcıvekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi başkanları, ceza infaz kurumu müdürleri, hakimler, savcılar, infaz koruma memurları ve İzmir’deki çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Program sonrasında düzenlenen kokteylde davetliler, hükümlülerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri yakından inceledi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergide, satışa sunulan her ürünün gelirinin üretime katkı sağlayan hükümlülere ve ceza infaz kurumlarına aktarılacağı belirtildi.

Topluma kazandırma hedefi

Etkinlik, sadece el işi ürünlerin tanıtıldığı bir sergi değil; aynı zamanda hükümlülerin mesleki becerilerini geliştirerek yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, ceza infaz kurumlarında yürütülen iş yurdu faaliyetleriyle her yıl binlerce hükümlü üretim sürecine dahil oluyor. Hükümlüler, atölyelerde edindikleri mesleki beceriler sayesinde tahliye sonrası iş hayatına katılımda önemli avantaj elde ediyor. İzmir’deki ceza infaz kurumlarında özellikle ahşap, tekstil, gıda işleme ve metal işleme alanlarında üretim kapasitesinin son yıllarda belirgin biçimde arttığı bildiriliyor.

Toplumla teması güçlendiren bir adım

Serginin İzmir Adliyesi gibi halka açık bir alanda düzenlenmesi, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusundaki farkındalığı artırıyor. Yetkililer, bu tür etkinliklerin hem üretim sürecini teşvik ettiğini hem de kamuoyunda cezaevlerinde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına yönelik olumlu bir algı oluşturduğunu ifade etti.

7 Kasım’a kadar açık

Hükümlülerin emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı “İzmir Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Sergisi”, 7 Kasım’a kadar İzmir Adliyesi’nin giriş katında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Vatandaşlar, mesai saatleri içinde sergiyi gezerek ürünleri inceleyip satın alabilecek.