Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de çiçekçilik sektörü alarm veriyor. Kentin en renkli mesleklerinden biri olan çiçekçilik, ekonomik daralma ve azalan talep nedeniyle zor günler geçiriyor. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, bu sezonun son yılların en kötü dönemi olduğunu belirterek, “Artık sadece cenazelere çiçek gönderiyoruz” dedi. Düğün ve açılışların neredeyse tamamen durduğunu vurgulayan Kış, sektörün hem ekonomik krizden hem de yeni neslin mesleğe ilgisizliğinden büyük yara aldığını söyledi.

“Üç ayda 70 esnaf kepenk indirdi”

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, bu sezon işlerin beklentinin çok altında kaldığını söyledi. “Şu anda düğün yok, açılış yok. Sadece cenazelere çiçek yolluyoruz” diyerek açıklamalarına başlayan Başkan Kış, “Yılın bitmesine sadece iki ay kaldı. Bu sene gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadık. İş açısından oldukça kötü geçti. Ekonomiye bağlı alım gücü azaldı. Elimizden geldiği kadar fiyatları oynamıyoruz ama giderlerimiz bizi aşırı derece yoruyor. Bir bakıyorsunuz, 50 esnafımız kepenk indirmiş. Yeni dükkan açan da oluyor ama bu ara kapatanların sayısı çok daha fazla. Son üç ayda 70 esnafımız dükkanlarını kapattı. Bu da ekonomik zorlukların bir sonucu. Sürekli sabretmemiz gerekiyor ama nereye kadar” dedi.

“Yeni eleman bulamıyoruz”

Sektörün çağın getirilerini yakalaması gerektiğini söyleyen Kış, “Eğer internet siteniz yoksa ve sosyal medyada iyi değilseniz iş yapmanız daha da azalıyor. Çünkü artık herkes internet üzerinden alışveriş yapıyor. Ancak insanlar ayak uydurmakta zorluk çeliyor. Bunun yanı sıra en büyük sıkıntımız yeni eleman bulamamak. İnsanlar, çalıştıracak usta bulamıyor. Çırak bulmamız her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Sektörün gidişatı iyi değil, sürekli kan kaybediyoruz. Çiçekçilik aile işine döndü. Herkes eşiyle, akrabasıyla çalışıyor. Piyasada yeni kimse yok” ifadelerini kullandı.

“Çözümümüz okullarda”

Okullarda çiçekçilik konusunda eğitim sınıfları açılması gerektiğinin mesajını veren Kış, şunları söyledi: “Elektrik, torna tasfiye gibi eğitimler veriliyor ama bizim öyle bir eğitim sınıfımız yok. O yüzden gençlerden de faydalanamıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’na dosya verdik ama geri dönüş olmadı. Çözümümüz okullarda. Kimse güzel umutlarla başladığı işini bitirmek, dükkanını kapatmak istemez. Mücadele ediyoruz ama birçoğumuz yenik düşüyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Rakamlar öyle büyüdü ki zorlanıyoruz. İnsanlar kendi geçimlerini sağlayamazken çiçek almak çok büyük lüks geliyor. Eskiden bir açılış yapılırdı, belki 50 ila 60 tane çelenk yollanıyordu. Şimdi o bile yok. Bu, ekonomik koşullarla ilgili. Odada aidatları toplayamıyoruz. Arkadaşların işi iyi olacak ki biz de masraflarımızı karşılayalım. O da olmuyor. Çok büyük bir zorluk yaşıyoruz. Allah ve sonumuzu hayretsin.”