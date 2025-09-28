Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Kütahya’nın Simav ilçesi, öğle saatlerinde hissedilen şiddetli bir depremle sarsıldı. Büyüklüğü 5.4 (Mw) olarak kaydedilen deprem, geniş bir alanda paniğe yol açarken çevre illerde ve İzmir'de de şiddetli bir şekilde hissedildi.

Depremin merkezi ve teknik detayları

Şiddetli sarsıntı, bugün 28 Eylül 2025 tarihinde, saat 12:59:15 TSİ’de meydana geldi. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre, depremin merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olarak belirlendi. Depremin yüzeye oldukça yakın bir noktada, 8.46 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, hissedilen sarsıntının şiddetini artırdı.

AFAD’ın duyurduğu teknik bilgiler şu şekilde:

Büyüklük: 5.4 (Mw)

Merkez Üs (Yer): Simav (Kütahya)

Tarih ve Saat: 2025-09-28, 12:59:15 TSİ

Derinlik: 8.46 km

Bu büyüklükteki bir deprem, Simav başta olmak üzere çevre illerde ve ilçelerde de yoğun şekilde hissedildi.