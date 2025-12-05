Son Mühür- Yaklaşık 80 bin kişinin yer aldığı stadyum tıka basa doldu. Tribünlere sığmayan binlerce kişi ise çevredeki tepelerden sahayı görerek infazı takip etti. Kalabalığın tezahüratlarla infaza eşlik ettiği bildirildi. Bu olay, Taliban’ın 2021’de ülke kontrolünü ele geçirmesinden bu yana düzenlediği 11’inci halka açık idam oldu.

Ailesini öldüren failleri infaz etti

Host polisinin yaptığı açıklamaya göre 13 yaşındaki çocuk, infaz edilen üç kişinin kendi aile üyelerini öldürdüğünü belirtti. Ailesinden hayatta kalan tek kişi olduğu ifade edilen çocuk, mahkemenin kararının ardından infazı bizzat gerçekleştirdi. Talep üzerine mahkeme aileye “uzlaşma” seçeneği sundu ancak öldürülen ailenin yakınları idamı tercih etti.

BM’den infaz öncesi durdurma çağrısı

İdamdan önce Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, halka açık infazın durdurulması çağrısında bulundu. Bennett, söz konusu uygulamayı “insanlık dışı” olarak niteledi ve uluslararası toplumun endişelerini dile getirdi.

Taliban’ın kamuya açık infazları devam ediyor

Host’taki infaz, Taliban’ın yeniden iktidara geldiği 2021’den bu yana uyguladığı cezalandırma yöntemlerinin bir yenisi olarak kayda geçti. Halka açık idamların, ülkenin birçok bölgesinde benzer kalabalıklar tarafından takip edildiği biliniyor.