Son Mühür- Bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak yer alıyor.

Savcılığın açıklamasında geçen “kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları” ifadesi, disiplin sürecinin müsabaka sonucunu etkileme suçlamasına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bu nedenle TFF’nin 57. madde yerine 56. madde kapsamında işlem yapması bekleniyor.

Ömür boyu men cezaları gündemde

Disiplin Kurulu’nun önümüzdeki haftalarda vereceği yaptırımların, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor. Daha önce süreli men cezaları uygulanırken, bu kez ömür boyu hak mahrumiyeti seçenekleri masada.

Bu çerçevede:

Mert Hakan Yandaş için, kendi takımının maçına başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilirse sürekli hak mahrumiyeti cezası gündeme gelebilir.

Metehan Baltacı ise savcılık metninde “kendi takımına bahis oynayanlar” arasında gösterildiği için ömür boyu men riski taşıyor.

Kulüpleri bekleyen puan silme ve küme düşürme yaptırımları

Soruşturmanın yöneticilere uzanması hâlinde kulüpler için de ağır sonuçlar söz konusu olabilir. TFF talimatına göre yöneticilerin bu ihlal içinde yer alması durumunda:

En az 12 puan silme,

Bir alt lige düşürme,

Ağır para cezaları

gibi yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu kapsamda adı geçen kulüpler arasında Antalyaspor ve Adana Demirspor da bulunuyor.

57. maddeden 56. maddeye geçiş süreci

Şu ana kadar futbolculara verilen cezalar, futbolla ilgili herhangi bir aktiviteye bahis oynamayı yasaklayan 57. madde kapsamında süreli men şeklinde gerçekleşmişti.

Ancak savcılığın yeni soruşturması, artık müsabaka sonucunu etkileme düzeyinde değerlendiriliyor. Bu nedenle çok daha sert hükümler içeren 56. madde devreye girecek.

56. maddenin hükümleri

Disiplin talimatına göre:

Müsabaka sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek kesin olarak yasaktır.

Bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti uygulanır.

İhlal kulüp yöneticisi tarafından işlenmişse kulüp bir alt lige düşürülür.

Teşebbüs hâlinde bile 1 ila 3 yıl men ve en az 12 puan silme cezaları gündeme gelir.

Hakemler açısından ihlal veya teşebbüsün cezası doğrudan ömür boyu hak mahrumiyetidir.

Ayrıca ihlalin menfaat sağlama amacı taşıdığı tespit edilirse, olay doğrudan ağır ihlal kabul edilir ve en sert yaptırımlar uygulanır.

Disiplin kurulundan çıkacak kararlar, hem futbolcular hem hakemler hem de kulüpler açısından tarihi sonuçlar doğurabilir.