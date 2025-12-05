Son Mühür- Futbolda yasa dışı ve usulsüz bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma, yeni operasyonlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan son çalışma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçe’nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş da bulunuyor.

Evinde arama gerçekleştirildi

Gözaltı işlemi sonrası Mert Hakan Yandaş’ın İstanbul’daki ikametinde de arama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Yandaş’ın gözaltına alınma gerekçesi olarak “başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı tespit edilmiştir” ifadesi yer aldı. Savcılık, yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.

Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen isim ortaya çıktı

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise oyuncu adına bahis oynadığı öne sürülen kişinin kimliği oldu. İncelemelerde, Yandaş adına kuponları oynadığı iddia edilen kişinin Fenerbahçe Kongre Üyesi ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren İmpar Lojistik’in sahibi Ersen Dikmen olduğu belirlendi.

Süreç yakından takip ediliyor

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda gözaltıların ve ifadelerin devam etmesi bekleniyor. Futbol camiasında büyük yankı uyandıran gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.