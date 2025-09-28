Denizi olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, deprem sonrası toparlanma sürecinde 54 ülkeye yaptığı balık ihracatıyla dikkat çekiyor. Şehirde balık tüketimi yüksek seviyelerde devam ederken, depremde yıkılan balık pazarı da yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tezgahlarda balık bol bulunuyor

Tatlı su kaynaklarıyla bilinen Kahramanmaraş'ta balık üretimi yıllık tonlarca seviyeye ulaşırken, şehirde balık tüketimi de oldukça fazla. Özellikle yaz aylarında alabalık, sazan ve turna gibi türlere ilgi artarken, kış aylarında hamsi ve diğer deniz balıklarıyla pazar çeşitleniyor. Depremde yıkılan balık pazarının yeni yerinde vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen balıkçı esnafı, sezonun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda balığın bol olduğunu belirtti.

Vatandaş yoğun ilgi gösteriyor

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden esnaf, yeni pazar alanının hem hijyen hem de düzen açısından daha uygun hale getirildiğini aktardı. Balıkçılar, özellikle bu sezonun bereketli geçtiğini ve fiyatların vatandaşların bütçesine uygun olduğunu vurguladı.

Balığın protein açısından zengin ve sağlıklı bir besin olduğunu hatırlatan esnaf, tüketimin artmasının hem üretici hem de vatandaş için fayda sağladığını dile getirdi. Şehirde üretilen tatlı su balıkları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ve Asya'ya ihraç ediliyor. Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye yapılan ihracat, hem sektör çalışanlarının hem de bölge ekonomisinin canlanmasına katkı sunuyor.