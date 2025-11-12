Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 573 numaralı parsel başta olmak üzere toplam 88.055 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemeyle, afetzedelere kalıcı konutlar, ayrı ahır alanları ve sosyal donatı imkânları sağlanacak.

Eğridere Köyü'nde 3 Şubat 2019 tarihinde yaşanan heyelan, mahallede 34 haneyi evsiz bırakmıştı. Afet sonrası İzmir Valiliği tarafından 1 Nisan 2019 tarihli ve 49859 sayılı "Genel Hayata Etkililik Oluru" alınmış, 29 Haziran 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bölge "Afete Maruz Bölge" ilan edilmişti. 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" kapsamında, afetzedeler için yeni bir yerleşim alanı belirlenmesi zorunlu hale geldi.

Bu kapsamda, mevcut yerleşimin doğusunda yer alan 503 numaralı mera vasıflı Hazine mülkiyetindeki 80.436,91 metrekarelik parsel, afetzedelere tahsis edildi. İzmir İl Mera Komisyonu'nun 30 Temmuz 2019 tarihli ve 880 sayılı kararıyla mera vasfından çıkarılan bu alan, 27 Kasım 2019 tarihinde "4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. Maddesi (g) bendi kapsamında kullanım koşulu ile İçişleri Bakanlığı'na (AFAD) tahsislidir" şerhiyle 573 numaralı parsel olarak Hazine adına tescil edildi. AFAD'ın 11 Şubat 2020 tarihli ve 23244 sayılı yer seçimi protokolüyle onaylanan alan, ayrıca 102 ada 1 numaralı parselin fiili yol kısmını da kapsayarak toplam 88.055 metrekareye ulaştı.

İlk etapta 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı. Ancak, arazinin eğimli topoğrafyası nedeniyle altyapı ve üstyapı çalışmaları yüksek maliyetler gerektirdi. Üstelik, Eğridere sakinlerinin ana geçim kaynağı olan hayvancılık nedeniyle onaylı planlarda konut alanları içinde öngörülen ahırların ayrı tutulması hak sahipleri tarafından talep edildi. Bu sorunlar, planın uygulanmasını zorlaştırdı ve ahır alanlarının yetersiz kalmasına yol açtı.

Hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda, Uğur Bayrak Şehir Planlama firması tarafından hazırlanan yeni plan değişikliği çalışması devreye girdi. Amaç, eğime uygun yer seçimleriyle maliyetleri minimize etmek, tüm afetzedelere yeterli sosyal donatı (eğitim, sağlık, rekreasyon alanları) ve ahır imkânları sunmak oldu.

Onaylanan değişiklikler: Alan dağılımları ve yapılaşma koşulları

Bakanlığın 3 Kasım 2025 tarihli ve 13963842 sayılı yazısıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu Ek-11 Maddesi (b) bendine göre onaylanan değişiklikler, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nı kapsıyor. Yeni planda, 573 numaralı parselin tamamı afet konutu amaçlı olarak düzenlenirken, 102 ada 1 numaralı parselin yol kısmı entegre edildi. Önceki planda yüzde 65 olan kentsel çalışma alanları yüzde 59'a düşürüldü; yeşil alanlar yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Yapılaşma koşulları: Konutlarda emsal 0.30, kat yüksekliği 3 kat; ahırlarda emsal 0.20, kat yüksekliği 1 kat. Nüfus projeksiyonu 120 kişi olarak hesaplandı ve sosyal altyapı standartları yönetmeliklere uygun hale getirildi.

Ulaşım ağı, ana yollar ve bağlantı yollarıyla güçlendirildi; eğimli araziye uyumlu teraslama teknikleriyle altyapı maliyetleri yüzde 30 oranında azaltıldı.