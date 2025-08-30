İzmir'in Selçuk ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sokakta yaşayan üç kedi ve beş köpeğin öldüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, hayvanlara tavuk eti veren iki çocuğun ifadesine başvurdu.

Bunun üzerine çocuklara, hayvanlara yedirmeleri için zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, tutuklandı.