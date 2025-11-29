İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, hayat boyu öğrenme alanındaki uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, kent genelinde yürütülen çalışmalar çok yönlü olarak masaya yatırıldı.

Mevcut tablo değerlendirildi

Çalıştayda İzmir’de sürdürülen hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin kapsamı, erişim düzeyi ve yaygınlığı ele alındı. Eğitim hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde duruldu.

İstihdam ve toplumsal katılım başlıkları öne çıktı

Mesleki gelişimi destekleyen eğitimlerin istihdam üzerindeki etkileri çalıştayın ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Aynı zamanda hayat boyu öğrenmenin sosyal ve kültürel yaşama katkısı değerlendirilerek farklı kurumların görüşleri alındı.

Projeler paylaşıldı, öneriler toplandı

Toplantı kapsamında örnek proje sunumları yapıldı, iyi uygulamalar tartışıldı. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından çalıştay tamamlandı.

Paydaşlar bir araya geldi

Çalıştaya İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya ile birlikte üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.