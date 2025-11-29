Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve konutlarda kenevir yetiştirildiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.A.A. ve T.S’nin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda 4 kök kenevir, 595 gram esrar, 41 gram kokain, 258 adet sentetik ecza ile kenevir yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, haklarındaki işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA